Abanderan a sanjuanenses rumbo a Nacional Indet

Fue abanderada la selección sanjuanense que participará en los Juegos Nacionales del Instituto de los Trabajadores (Indet) en su 51 edición la cual viajará este fin de semana a Oaxtepec, Morelos, delegación que refuerza a la estatal, en busca de refrendar el primer lugar por quinta ocasión consecutiva, una labor titánica dado que los deportistas pagarán sus gastos con recursos propios, situación que mermó el número de seleccionados estatales, pasando de 380 deportistas a 180.

En el evento Francisco Osornio Medina, secretario estatal del Indet en Querétaro, Oscar Manuel Martínez, coordinador municipal, Arturo Ojeda Ramírez y Juan Osornio Medina, coordinadores técnicos acompañaron a los medallistas sanjuanenses Marco Landeros, Alex Hernández, Noé Feregrino así como a la selección de futbol a cargo del profesor Anatolio Badilla previo a su compromiso en la entrega de uniformes de parte de Cruz Araujo, presidente del Indet.

Deportes Sin límites, Duatlón Patria

“Estamos listos para irnos al evento nacional. Es de reconocer a los deportistas que van a competir con recursos propios, hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo de parte de gobierno, tenemos la promesa que nos va a apoyar pero ahora los deportistas van con esfuerzos propios”, declaró el secretario estatal.

“Tengo mucha confianza con los deportistas, hoy estamos en el abanderamiento de los sanjuanenses que acuden al evento, son personas muy capaces de regresar con un triunfo que puede darle un muy buen lugar a nuestro estado”, agregó.

En 2022 la delegación queretana consiguió el primer lugar en la puntuación general. “En esta ocasión la selección va muy disminuida, por lo mismo que el apoyo no se ha otorgado y los que van es porque ellos van pagando porque definitivamente no tuvieron el modo para poder ir, prácticamente la mitad de la delegación es la que va. De 380 deportistas que deben ir vamos un aproximado de 180, mermada la selección, no viajan equipos que otros años nos dieron medallas”, señaló Francisco Medina

Por cuatro años consecutivos la selección queretana, conformada por sanjuanenses ha destacado como potencia con deportistas dedicados a poner en alto no solo al estado sino al país, para ejemplo el nadador sanjuanense Marco Landeros quien tuvo una histórica participación en el Mundial de Italia, logrando diez oros y una de plata para México.