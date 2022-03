Aficionado de Gallos, responsabiliza a Pablo de lo que sucedió en el Corregidora

Un supuesto integrante de la barra Resistencia Albiazul, publicó en redes sociales una declaración de lo sucedido el sábado en el Estadio Corregidora, disculpándose con su familia y con la afición de Gallos Blancos por los hechos que le han dado la vuelta al mundo, al tiempo de que responsabilizo a Pablo Mendoza, líder del grupo de animación de haber sido quien orquestó la agresión, e incluso manifiesta que si hubo aficionados que perdieron la vida en esta bronca.

“Mi nombre es Víctor Mario Díaz Díaz, miembro de la barra la resistencia del club Querétaro. Ayer por la noche comenzaron a correr en redes sociales imágenes mías que me identifican como uno de los iniciadores de violencia y agresores de los miembros de la barra 51 de atlas, también se dieron a conocer imágenes con mis redes sociales, dirección y teléfono. Lo acepto, corre una imagen de mis redes sociales que ya di de baja, donde salgo con varios de los principales involucrados, todos unidos en grupo, pero yo no participe activamente en la gresca, solamente publique la foto y se me hizo fácil subirlo a manera de trofeo, no sabiendo lo que había sucedido realmente”.

Este integrante de la barra, asegura que se encuentra asesorándose legalmente para dar la cara y aseguro “me deslindo de toda acusación que en liga a los penosos incidentes del día de ayer en el estadio corregidora. No lo hago con el fin de salvar mi pellejo, todos estamos involucrados en menor o mayor grado en esto. Voy a soltar todo lo que sé, la verdad y nada más que la verdad. También pido perdón a quienes resultaron afectados por los incidentes ocurridos el día de ayer en el estadio corregidora, quienes perdieron la vida, evidenciando a los medios de comunicación que tratan de polarizar lo sucedido, a los líderes de las barras, al club y a la mafia del futbol mexicano no le conviene que se sepa la verdad”.

Asegura que las barras más allá de alentar al club, “son fuerzas de seguridad del club, con negros intereses, donde algunos por idiotas y otros por valentones vamos por algo más que boletos gratis. A mi mérito personal me da el beneficio de venta y distribución exclusiva de ropa, mi negocio, eso sí a un alto costo, meter las manos cuando las cosas se salen de control, defender el territorio”.

Respecto a la agresión sobre los aficionados tapatíos, menciona que Pablo Mendoza que es uno de los líderes más violentos y peligrosos, fue el que dio la orden de atacar a los aficionados del atlas, y reiteró que, en un inicio, el plan era correr a los seguidores tapatíos, pero al ver que las cosas eran diferentes huyo junto con algunos otros.

“Originalmente nada más íbamos a correr a los miembros de la barra 51, pero al ver que agarraron parejo (mujeres y niños) y que algunos integrantes de la resistencia comenzaban a ocultarse armas entre la ropa, varios objetos con las características de armas, algunos nos dimos a la fuga. El culpable y que dio las órdenes fue Pablo. Si le pasa algo a mi familia fue Pablo”.