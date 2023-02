Alexander Teuscher escalará las diez cumbres más altas de México

El deportista paralímpico, Alexander Teuscher se prepara para escalar las diez cimas más altas de nuestro país, lo que lo convertirá en el primer deportista amputado, en conseguir dicha hazaña en nuestro país, por lo que esta motivado y decidido a seguir demostrando que no existen límites para conseguir lo que se desea, sino que todos los límites están en la mente de las personas, además de tener en puerta correr 100 kilómetros en silla de ruedas en Cancún en el mes de abril.

Alexander Teuscher visitó las instalaciones de DIARIO DE QUERÉTARO, para dar a conocer lo que serán sus proyectos deportivos para este año, en donde el principal objetivo es conquistar la cima de las diez cumbres más altas de México, por lo que tiene proyectado iniciar con esta aventura en este mes de febrero, subiendo el Nevado de Colima y señaló que espera subir una por mes, de aquí hasta diciembre.

“Ahora el compromiso que tenemos para este año es subir las diez cumbres más altas de México, tenemos de aquí a diciembre para hacerlo, con un ascenso mínimo de mil metros, eso nos va a dar al termino de estas diez cumbres, haber subido el Monte Everest dos veces, es el equivalente a eso, vamos a empezar con el Nevado de Colima y vamos a culminar con el Pico de Orizaba. Vamos a intentar que sea uno por mes, hay algunas fechas que estamos trabajando por cuestiones de logística con las conferencias y cursos que damos, en alguna ocasión vamos a hacer tres cumbres en tres días, uno tras otro, pero estamos tratando de que sean una por menos. Estamos trabajando en eso, tenemos tentativamente estipulado ahorita en febrero empezar con el Nevado de Colima”.

Teuscher señaló que la idea de escalar las cumbres, surgió primero por un deseo que siempre ha tenido de subir el Pico de Orizaba, pero ahora con uno de sus patrocinadores que es una empresa llamada Ice & Rock que está en Puebla, decidieron que era momento de que se convierta en el primer deportista amputado que consigue este logro en nuestro país, eso fue lo que más lo motivo a intentar esta hazaña.

“En cuanto a la decisión de subir las cumbres, yo había tenido las ganas desde hace mucho tiempo de subir al Pico de Orizaba, claro nunca me he fijado en el Monte Everest porque es una situación económicamente muy difícil, toma mucho dinero para poder subir, pero encontré una empresa que ya es parte del equipo que se llama Ice & Rock que está en Puebla, ellos son mi equipo número uno para estas cuestiones y me comentaron que ningún amputado ha subido las diez cumbres más altas de México, por qué no que seas el primero, y dije porque no, yo soy una persona sin límites, los limites nos los ponemos en la cabeza y eso es lo que queremos demostrar, si nadie lo ha hecho, nosotros queremos intentarlo”.

Al ser un deportista que ha participado en diferentes actividades como lo son los maratones y ultramaratones, la preparación para lograr los ascensos a estas diez cumbres de nuestro país, ha sido diferente, pero siempre haciéndolo de la mano de los expertos en todos los temas, para tener una mejor preparación, pero dijo todo es cuestión de dedicación, disciplina y todo, en busca de la salud.

“Yo creo que con o sin discapacidad la preparación viene siendo la misma, es dedicación, preparación, levantarse a las 4 de la mañana, abandonar el calor de la cama y cambiarlo por el frío de la mañana , con un objetivo, con una disciplina, una congruencia, todo atleta o persona que tenga un objetivo deportivo o personal, que tengan esa disciplina los llevara al triunfo, nosotros nos hemos enfocado a eso, a tener una disciplina, manejamos el área nutricional, con un estricto régimen, la parte del descanso es muy importante para poder recuperar, no nada más es pegarle al gimnasio como loco y la parte de la preparación física, todo lo hacemos con expertos, lo hacemos guiado porque también buscamos la salud y ese es el ejemplo que queremos dar”.

La actividad de este destacado atleta de nuestro país, no será solamente el conquistar la cima de estas diez cumbres de nuestro país, sino que también correrá 100 kilómetros en silla de ruedas en Cancún el 20 de abril, buscando que la Riviera Maya sea el primer sitio turístico incluyente en el mundo, por lo que invitó a la gente que tenga o no discapacidad a que salgan a las calles, además de que lo sigan en sus redes sociales que son alexsinlimites_ en Instagram, Facebook y Tik Tok y Alex Sin Límites en su canal de Youtube.

“Los maratones se quedan a un lado un poquito, porque los vamos a seguir haciendo, vamos a hacer 100 kilómetros en silla de ruedas, alrededor de Cancún en abril, el 20 de abril conmemorando el cumpleaños de Cancún y tiene mucha razón de ser porque también es mi cumpleaños y Cancún me vio renacer, ahí perdí yo la pierna, entonces estamos buscando que lo que es la Riviera Maya sea el sitio turístico incluyente número uno del mundo, entonces este reto de los cien kilómetros, va enfocado a la inclusión, que la gente que tenga o no tenga una discapacidad se anime a salir y las autoridades tomen los puntos de oportunidad para mejorar y hacer la ciudad inclusiva”.