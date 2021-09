Pioneros, acostumbrados a los cambios

Alan Vega, jugador de Pioneros de Querétaro aseguró que están preparados para los cambios que se han dado, además de que, la competencia en el conjunto queretano siempre es bien vista, por lo que en caso de que llegue alguno de los jugadores que no pudieron terminar elegibilidad en Liga Mayor, sería muy bueno para incrementar el nivel de esta escuadra, que busca refrendar el título en la liga Futbol Americano de México (FAM).

“Estamos acostumbrados a estos cambios, el quiebre de las practicas, el romper con un seguimiento, estamos en años atípicos, estamos preparados en lo mental y físicamente cada quién se está preparando voluntariamente, esto se juega en equipo, pero se prepara en individual, mis perspectivas para la siguiente temporada son muy buenas, porque tanto coaches como compañeros se preparan día a día y eso te motiva a querer hacerlo”.

Respecto a la posibilidad de que se integren a los diferentes equipos de la liga, jugadores que no terminaron su elegibilidad en Liga Mayor debido a la pandemia, manifestó que no es presión para ellos, sino motivación de hacer bien las cosas y de prepararse de la mejor manera para el inicio de la temporada que será en el 2022.

“No es tanto la presión, para mí es más motivante, (la llegada de jugadores de Liga Mayor), es algo que me agrada, porque esto siempre se juega en equipo y eso siempre te lo dicen, no importa si tu no estas adentro del campo, el que esta adentro lo tiene que hacer bien y solo lo hace bien si siente tu apoyo y bienvenido el que quiera quedarse en Querétaro, es motivante para nosotros que ya somos veteranos en esta parte, porque te tienes que prepararte muchísimo mejor y si ellos vienen muy bien preparados que mejor, porque va a hacer que la competencia sea más divertida y sana, eso es algo que nos encanta a los jugadores de Pioneros, que venga gente que nos exija para subir nuestro nivel”.

Por otro lado, manifestó que en el caso de los extranjeros también son buenos y más si llegan de los Estados Unidos, debido a que el futbol americano allá, es diferente y sobre todo ayuda en el tema físico, aunque se ha dado el caso de que no tienen actividad o poca actividad algunos extranjeros en Pioneros, debido al buen nivel que tienen los jugadores mexicanos.

“El nivel de algún extranjero es muy bueno, la verdad es que simplemente si viene de Estados Unidos es un futbol muy rápido, muy técnico, muy impresionante, siempre va a ser de ayuda un extranjero, la verdad el tamaño cuenta bastante, pero también no hay que demeritar al mexicano, que también puede hacer las cosas, hemos tenido extranjeros en Pioneros que no tocan el campo o lo tocan muy poco, porque siempre hay un mexicano delante de ellos, si viene un extranjero a sumar al equipo, que juegue, es algo que en Pioneros podemos darnos ese lujo”.