Se encienden las alarmas en la NFL, nuevos casos de Covid-19

Por segunda semana consecutiva se encendieron las alarmas en la NFL.

Ayer por la mañana se dio a conocer que dos jugadores más de los Titanes habían dado positivo a la prueba de Covid-19, además de Stephon Gilmore, estelar defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra que el lunes pasado jugó contra los Jefes de Kansas City y que al término del partido se abrazó con Patrick Mahomes sin protección alguna. Maurice Hurst, de los Raiders también resultó positivo. En las próximas horas la NFL determinará si los partidos Broncos vs Patriotas, Bills vs Titanes y Raiders vs Jefes sufrirán modificaciones en el calendario.

Los casos de este miércoles se dan luego de una semana en la que la NFL se vio obligada a posponer el partido entre los Titanes y los Acereros debido al brote de coronavirus detectado en Tennessee en el que un total de 18 jugadores han resultado infectados, además del positivo confirmado de Cam Newton, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

La NFL informó que en las pruebas realizadas desde el 1 de agosto al 3 de octubre se detectaron un total de 31 jugadores y 51 miembros del staff positivos: “En las nueve semanas desde el comienzo del campo de entrenamiento, hemos tenido una serie de nuevos casos positivos aislados de Covid entre jugadores y otro personal en casi dos tercios de los clubes de la NFL y un brote entre los Tennessee Titans”, informó Allen Sills, Jefe de los servicios médicos de la NFL.

De momento, la Liga investiga una posible violación al reglamento por parte de los Titanes, quienes, ante el cierre de sus instalaciones debido al brote, habrían realizado una práctica clandestina que los haría acreedores a una fuerte multa por parte de la NFL.

“Las violaciones del protocolo que resulten en la propagación del virus que requieran ajustes en el calendario o que afecten de alguna otra manera a otros equipos darán lugar a una disciplina financiera y competitiva adicional, incluido el ajuste o la pérdida de opciones del draft o incluso la pérdida de un juego”, detalló el pasado lunes el comisionado Roger Goodell.