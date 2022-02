Ante los Diablos “No hay nada especial”

4 Puntos ha obtenido Cristante al frente de Gallos Blancos





Un ex Diablo enfrenta al equipo de sus amores, para Hernán Cristante será un partido diferente por su pasado pero no es una revancha, este jueves cuando enfrenten al Toluca.

“Hay una situación especial por el Toluca pero no hay nada más, me genera el poder trabajar al equipo sabiendo que enfrente tenemos un rival de gran calidad, para mí es un juego que hay que trabajar, no es juego especial ni tengo revancha ni nada, a la institución siempre la voy a seguir queriendo”.

Tras la victoria ante los Cañoneros del Mazatlán, Hernán Cristante aseguró que le deja una buena sensación y se trabaja de diferente manera de cara al juego ante los diablos.

“Una vez que ganas es agradable, me deja muy buenas sensaciones y en tema de la victoria te tranquiliza, entiendo que sismos medidos por esa facultad de ganar o perder, es una equipo con una buena apertura con esa sensación de cambiar su cara”.

NAHUELPÁN

No debutará ante los diablos, Cristante negó que el delantero esté en su mejor forma física y prefiere no arriesgarlo.

“Ariel Nahuelpán, me gusta hablar con los jugador, si fuera por Ariel ya hubiera estado el partido pasado pero yo no puedo ser imprudente y no voy a arriesgar a un jugador que no está ni cerca de estar al cien y no voy a desequilibrar al equipo, cuando creamos que está en un momento óptimo entonces lo consideraremos”.

LESIONADOS

Tras el partido del sábado, Leonardo Sequeira y Erik Vera tuvieron que salir de cambio por lesiones, mismo casi de Jefferson Montero quien tuvo una molestia en el aductor.

“Los lesionados son Sequeira y Erik Vera, tiene una molestia en en hombro y lo están tratando, a veces el no querer perderse un partido corres el riesgo de perderte un torneo”, y agregó, “estamos esperando estos jugadores para ver si llegan bien a mañana, tal vez podamos repetir al equipo, sino las variables están trabajadas y pensadas”.