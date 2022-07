Árbitro Sotelo supera pruebas

Esfuerzo y mucha dedicación son virtudes que ha ejercitado el joven José Daniel Sotelo Robles, que lo llevaron a aprobar las pruebas físicas y avanzar como árbitro de Tercera División. El originario de San Juan del Río Querétaro, el deportista es además estudiante de la Licenciatura en Pedagogía.

Lo que un día comenzó por un imprevisto, por regular un juego al que no había llegado el árbitro, se convirtió en una gran pasión.

“Cuando cursaba la preparatoria jugaba fútbol, al terminar mi partido no había llegado el árbitro y el señor Sergio Carlos, perfecto de dicha institución me invitó a arbitrar el juego siguiente”

“Posterior a esto me empezó a gustar, me enamoré del arbitraje y salí a torneo fuera. Conocí a varias personas del sector profesional que me invitaron a formar parte de su grupo de trabajo entre ellas al delegado de Querétaro”

Sotelo Robles acaba de presentar sus pruebas físicas en la delegación de Querétaro en donde salió de manera exitosa.

“La prueba se llama el yo-yo test, nos pedían 16.6 y llegué al nivel 17.5, la cual me hizo formar parte de Tercera división profesional (TDP)”, explicó el deportista.

Este resultado es de gran motivación a continuar para sus mayores retos, ir mejorando y superarse a sí mismo.

“En todos los ámbitos de mi vida diaria, el más importante es llegar a liga de expansión” agregó.

Siendo una persona humilde, agradeció a su familia, principalmente a sus padres por motivarlo, por estar en los momentos de mayor dificultad y ser una inspiración a alcanzar sus metas.