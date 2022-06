Arqueros queretanos cargados de medallas

Los arqueros queretanos finalizaron su participación en los Juegos Nacionales CONADE 2022, cargados de medallas, pues obtuvieron un total de 24 preseas de las cuales 6 fueron de oro, 8 de plata y 10 de bronce, para ubicarse como el sexto mejor representativo de la especialidad, destacando que la mejor cosecha fue por equipos, en donde se conquistaron cinco preseas.

Paola Saucedo fue de las arqueras más destacadas de nuestra entidad, pues sumó tres preseas de oro y una de plata, mientras que Javier Rojas subió a lo más alto del peldaño en dos oportunidades, además de conquistar una presea plateada, mientras que la otra medalla de oro fue de Leonardo Pacheco quien también sumó un bronce en esta importante justa nacional.

Otro de los arqueros queretanos que subió en tres ocasiones al podio fue Carlos Vaca que se colgó tres medallas de plata en la modalidad individual, además de Ángeles Cerino, mientras que, en la modalidad por equipos, se consiguió otra medalla plateada, con Diego Duarte, Jens Osterkamp y Carlos Vaca en la modalidad de recurvo varonil sub 21.

Los bronces de esta edición de la competencia fueron aportados por Cristina Villalón con 2 medallas, Jonathan Verdi, Sayuri Celis y Carlos Vaca con una presea de tercer lugar, mientras que, los equipos que consiguieron también medalla de bronce fueron en compuesto femenil sub 24 con Montserrat Garrido, Anya Reyes y Rebeca Ríos, así como la del equipo mixto recurvo sub 18, con Sayuri Celis y Leonardo Pacheco, en mixto recurvo sub 21, con Paola Saucedo y Carlos Vaca, además de la del equipo mixto compuesto sub 24, en donde Anya Reyes y Fernando Vives, también conquistaron el bronce.