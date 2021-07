As Roma suma una victoria ante Casa Blanca

El equipo de futbol femenil As Roma se impuso 4-1 a Casa Blanca en la Liga Femenil de Futbol Soccer en la Kancha Gustavo Emilio Soccer Place para mostrar porqué es líder de la competencia.

Las de As Roma dieron vuelta al encuentro con anotaciones de Gretel Guerrero, Maribel Durán (3).

Fue precisamente la goleadora, Maribel Duran Hernández quien dio cuenta del club.

Deportes Talentosas jugadoras dan lo mejor de sí

“Vamos muy bien pues terminamos en primer lugar de la tabla, obviamente es no nos da para confiarnos, pero ya estamos en semifinales. Contenta todo es con el apoyo del equipo, fueron pases que me dieron mis compañeras, que me tuvieron la confianza para que se dieran los goles”, explicó.

Sus jugadoras dieron muestra de su fuerza, pero sobre todo la disciplina para salir adelante, defendiendo los colores negro y naranja.

El club es un referente en San Juan del Río que promueve el deporte como una medida para que las chicas puedan destacar dentro y fuera de cancha. Es la continuación del proyecto Deportivo Visthá jugando como locales en Pueblo Quieto.

El club dio oportunidad a niñas y adultas a jugar el futbol para sumar los primeros campeonatos. En esta temporada pelean su tercer campeonato.

La jugadora Maribel Duran dijo sentirse muy orgullosa de sus compañeras quienes entregan su máximo esfuerzo y no se dejan intimidar ante el oponente.

Deportes Las Tuzas Ocampo consiguen empate

“Me siento muy orgullosa, gracias a todas ellas, por los momentos que hemos compartido por alcanzar muchos sueños, por hacer más que un equipo una familia”, declaró.

A cargo del D.T. Rubén Zavala Vázquez As Roma figura en primer lugar, impulsando a las jóvenes promesas a desarrollarse en el deporte.

As Roma trabaja para que el futbol crezca y sea una opción para que los jóvenes locales puedan crecer y tener un desarrollo integral en sus habilidades. Da oportunidad a que niñas y jóvenes se superen. Con el sueño de tener de nuevo una final y levantar el trofeo.

En su última participación el club quedó a poco de lograr el campeonato, luego de jugar la final contra Tuzas en San Pedro.

Con una personalidad aguerrida es como cada jugadora de As Roma sigue adelante, construyendo su historia incluso cuando el marcado no ha estado a su favor.