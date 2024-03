Atletas de club Caos van a Mazatlán

Atletas del equipo CAOS de Tequisquiapan, se harán presentes en el Festival Nocturno de Fondo y Medio Fondo en Mazatlán, Sinaloa los días 22 y 23 de marzo. A participar en las pruebas de los mil 500 metros, 3 mil metros con obstáculos, informó el entrenador Olaf Serrano.

Miguel Ángel Ramírez buscará mejorar sus marcas, el joven deportista se presenta como uno de los atletas fuertes, candidatos a subir a podio en las pruebas de los mil 500 metros y 300 metros con obstáculos categoría sub 20.

Lo mismo Sergio Romero quien estará en competencia en los mil 500 metros y 2 mil metros con obstáculos en la categoría sub 18. En la rama femenil, María de Jesús Ordaz estará presente en las pruebas de los mil 500 y 5 mil metros planos en la sub 23. Mientras que Michelle Peña en los mil 500 metros y 5 mil metros planos busca subir al podio en la sub 23.

Esta competencia forma parte de la preparación, rumbo al macroregional de Nacionales Conade que se realizará en Guadalajara, en el mes de mayo próximo para Miguel, Sergio y María de Jesús, quienes ahora son parte de la selección queretana de atletismo. Así mismo Miguel quien busca marcar para clasificar al Campeonato Nacional de Federación categoría sub 20 organizado por la FMAA.

Angie Mariel rumbo al estatal de CONDDE

La destacada atleta del club Caos Tequisquiapan, Angie Mariel Urióstegui, participará este próximo fin de semana, los días 23 y 24 de marzo en la etapa estatal de CONDDE (proceso rumbo a la Universiada Nacional 2024). Angie Mariel cursa la carrera de Contaduría por la Universidad Autónoma de Querétaro estará viendo acción en las pruebas de 100 y 200 metros planos intentando clasificarse a la etapa macroregional de CONDDE.

Cabe resaltar que Angie tiene como mejor marca personal en 100 metros con un tiempo de 12.59 segundos que hizo el año pasado en el macroregional de CONDDE en Toluca, Estado de México, presentándose a competencia como una de las más fuertes en búsqueda del podio.