Atletas del Club Caos no se detienen

Los campeones del atletismo del Club Caos de Tequisquiapan, refuerzan preparación, rumbo al macroregional de los Juegos Nacionales Conade, a cargo del entrenador Olaf Serrano.

Tras el histórico resultado que obtuvo el equipo, al clasificar a más atletas a selección, estos no se detienen, trabajando hasta doble sesión, por mejorar los resultados que lograron en el selectivo municipal que se desarrolló en Corregidora, Querétaro.

Entre los deportistas más destacados, se encuentra Frida Feregrino quien consiguió el oro en la prueba de los 400 metros, además de un bronce en los 200 metros planos dentro de la sub 20.

Lo mismo Miguel Ángel Ramírez Ugalde, oro en 3000 metros con obstáculos y bronce en mil 500 metros planos. Sergio Romero García, campeón en la prueba de los 2 mil metros con obstáculos sub 18.

María de Jesús Ordaz, plata en mil 500 metros y plata en 5 mil metros en la sub 23.





Angie Mariel Urióstegui, plata en 100 metros sub 23. Gerardo Vallarte, logró plata en 100 metros sub 18. Emmanuel Ramírez, plata en 10 mil metros planos sub 23. Daniel Cruz, plata en 800 metros planos sub 18. José Carlos Ramírez, bronce en 400 metros sub 23.

Mientras que Emiliano Aliseda, logró bronce en impulso de bala 5kg sub 18. Obiel Hernández, bronce en 10 mil metros sub 20.