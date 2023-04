Lanzan KIA Sportage 2023, vehículo atrevido e innovador

En un ambiente totalmente festivo, KIA San Juan del Río presentó la nueva Sportage 2023, una de las camionetas más esperadas del año cuyo diseño atrevido y contemporáneo te introduce a la quinta generación de este vehículo, el cual se ha vuelto entre los más populares y de los mejores calificados de la marca surcoreana.

Para las personas que les gusta viajar en familia, que buscan espacio, seguridad y confort, la Sportage 2023 es el vehículo perfecto, pues gracias a su diseño innovador que consta de mayores proporciones, un motor con la potencia suficiente, equipamiento tecnológico al interior y de seguridad, los traslados en este nuevo modelo serán de una gran experiencia sin importar a donde vayas.

Como es de costumbre, KIA diseñó este nuevo modelo pensando en el conductor, pues a su interior podrás encontrar un espacio inteligente e inmersivo, desde los controles intuitivos hasta la pantalla dual panorámica que te permitirá tener el control de la conducción y el sistema de entretenimiento. También, cuenta con una visión más amplia del exterior con la cual te sentirás más conectado con el mundo que te rodea.

Siempre poniendo el confort como uno de los elementos primordiales, la Sportage 2023 ofrece un amplio espacio para todos los pasajeros. Los asientos ergonómicos brindan soporte para una experiencia de manejo más cómoda, reduciendo la fatiga en los trayectos largos, por lo que podrás viajar a donde quieras totalmente relajado.

Desde sus inicios y su llegada a México en 2015, para KIA la seguridad de los pasajeros es lo primero, en este nuevo modelo incluyó varios elementos tecnológicos para una protección a la hora de conducir. La nueva Sportage está equipada con tecnología ADAS que reducirá al máximo los riesgos de la conducción actual en carreteras y vialidades congestionadas.

De acuerdo con Gustavo Sánchez, uno de los asesores de la agencia KIA San Juan del Río, la Sportage 2023 tiene tres niveles de equipamiento que son EX, EX Pack y SXL, esta última siendo la versión más completa de todas. Refirió que este nuevo modelo está disponible en seis colores, los cuales se adecuan a los gustos de los conductores.

Agregó que adquirir el vehículo KIA ofrecerá siete años de garantía, bajos costos en el servicio, la entrega del auto con 3/4 de gasolina y cinco años de asistencia vial, es decir, un servicio que ofrece la marca en caso de sufrir algún desperfecto o algún imprevisto y que está disponible las 24 horas durante los siete días de la semana.

Presentación de lujo.

Al lanzamiento de la nueva Sportage se hicieron presentes muchas personas, quienes lograron constatar todos los beneficios que ofrece el vehículo. Uno de ello fue Moisés, quien contó que la tecnología y el confort del nuevo modelo lo convencieron.

“Lo que más me agrada es la tecnología que trae, porque trae mucha seguridad. Para mí eso es fundamental. A mi edad, ya no busco un vehículo que corra mucho, sino uno que me ofrezca seguridad y confort y eso es lo que encontré en esta nueva Sportage. Para mi gusto los vehículos de KIA son sumamente suaves en majeo, son económicos y muy cómodos en su espacio interior”, afirmó.

Dos de los actores principales de la noche fueron Elena y Pablo, una pareja que se convirtió en la primera en todo San Juan del Río en llevarse la nueva KIA Sportage 2023 a su hogar. Al recibir la llave de este majestuoso vehículo contaron sentirse muy felices pues fue una espera larga que valió la pena. “Estábamos planeando obtenerla desde que saliera y la verdad es un sueño ya tenerla en nuestras manos”, dijo Pablo.

Con este gran lanzamiento la Sportage 2023 se posiciona como una de las mejores camionetas del año, convirtiendo a KIA en la marca por excelencia.