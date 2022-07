Llegan dispuestos a pelear por la victoria

La cuarta fecha de la Súper Copa es muy importante para todos los pilotos participantes, uno de ellos es Pablo Pérez de Lara volante del auto #11 del HO Speed Racing, que, junto a Emiliano Richards, quieren conseguir la victoria para seguir con su objetivo de ser campeones de esta campaña del serial automovilístico, en el que el nivel ha ido subiendo con la incorporación de pilotos importantes.

“Muy contento de poder regresar a Querétaro, una pista en la que el año pasado tuvimos un gran fin de semana, pude hacer la Pole Position, éramos muy rápidos, entonces estamos muy contentos de regresar este fin a Querétaro, creo que este año va a ser una fecha muy complicada, venimos de un break ya que no tuvimos carrera durante algún tiempo, eso hizo que todos los equipos se estén preparando muy fuerte para esta fecha pero, estoy confiado que para esta fecha el equipo HO Speed Racing, tanto Emiliano (Richards) como todo el equipo vamos a llegar a pelear la victoria”.

Pérez de Lara señaló que, para esta competencia en tierras queretanas, habrá una parrilla nutrida, pero sobre todo con la presencia de pilotos que ya tiene experiencia en el automovilismo nacional como lo son Luis “Chapulín” Díaz, Mario Domínguez y Homero Richards entre muchos otros, lo que ha ayudado a que aprendan de ellos, quienes sin duda fueron en cierto momento su motivación para estar en el automovilismo.

“Es una parrilla sumamente nutrida, tenemos de todo, pero destacan pilotos de gran experiencia y de gran nombre en el automovilismo mexicano, este año tenemos al “Chapulín” Díaz, a Mario Domínguez, Michel Jourdain, Homero Richards, pilotos que tanto yo como Emiliano crecimos viéndolos y correr carreras con ellos y estar peleándoles el triunfo es un gran sentimiento porque los vimos competir, entonces eso demuestra el gran nivel de competencia que tiene la Súper Copa”.

El volante del auto #11 de Monster Energy/Quaker State/Restonic destaco la importancia de contar con público en las gradas del Ecocentro, pues son quienes ponen un gran ambiente, además de que siempre ha estado apoyándolo a él y espera que, en esta oportunidad, no sea la excepción.

“La afición es parte importante de este deporte, al final lo que estamos haciendo es darle un gran show a la gente y no es lo mismo que no haya publico en las gradas, entonces muy contento de que regrese la gente, la afición de Querétaro es increíble, siempre disfruta de las carreras del espectáculo y es a pista que se presta para que la gente disfrute del espectáculo y me gustaría invitar a toda la gente a que vaya al autódromo a apoyar al auto #11 de Quaker State/Restonic/Monster Energy y que nos echen porras a Emiliano y a mí”.