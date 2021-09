Noel León busca repetir el buen resultado en Querétaro

La competencia dentro de la Nascar Challenge, sin duda está muy peleado y Noel León, actual líder del campeonato, destacó que quiere un buen resultado en Querétaro, para así continuar con muchas posibilidades de obtener el campeonato en esta categoría, en la que cada vez las cosas se ponen mas parejas de cara a la segunda parte de la temporada.

“En Querétaro logramos el 1 – 2 de la competencia la última vez que estuvimos por allá, con Rubén Rovelo de coequipero y el equipo Alessandros Racing, la verdad que muy contento ahora de correr en el formato de circuito y nada, listos para que empiece la actividad en Querétaro, se pronostica un poco de lluvia, pero esperemos que podamos tener la carrera sin ningún problema. Cada vez se va a poner más dura la competencia, cada vez está mas cerca la final del campeonato, llegamos con el mismo objetivo que es ganar el campeonato de la Nascar Challenge y vamos por muy buen camino, no hay que bajar ni las manos ni el ritmo, para poder conseguir el objetivo y que mejor que empezando en Querétaro”.

Por otro lado, el volante del auto #19 de Alessandros Racing aseguró que el nivel en la categoría esta bastante bueno, además que beneficia que puedan correr junto a pilotos de gran experiencia como lo son su coequipero Rubén Rovelo, Calderón, Quiroga entre otros, pues les ha servido para ir tomando más experiencia en el manejo y en la forma de enfrentar carreras complicadas.

“Estamos corriendo con pilotos de gran experiencia como lo es mi coequipero Rubén Rovelo, Germán Quiroga, Rubén García Junior, Abraham Calderón y pilotos que tienen mucha experiencia, en la categoría la verdad está bastante bueno, hemos estado haciendo buenas carreras y tenemos que seguir con esa racha”.

Noel León, destaco que la clave para conseguir un buen resultado en Querétaro, será conservar lo más posible el coche en la primera parte de la carrera, para llegar a la parte final con un coche bastante competitivo, por lo que confía en que su equipo le entregará un auto con muy buen balance como en las fechas anteriores.

“Mas que nada no perder la calma, conservar el coche para que en el final de la carrera este lo más entero posible, tener un buen balance en el auto #19 de Alessandros Racing que siempre lo hemos tenido y no veo porque no tengamos un buen balance”.