Obtiene Dörrbecker un top ten

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar se dijo contento por la obtención del décimo lugar en San Luis Potosí en la segunda fecha de la temporada 2023 de la Nascar México Series, competencia que fue muy intensa en todos los sentidos, e incluso tuvo una intensa pelea por estar en los primeros lugares, por lo que pese a sufrir algunos contactos, el resultado deja contento al equipo que seguirá trabajando para tener un mejor coche en las próximas fechas del campeonato.

Dörrbecker Rebollar llegó a esta cita en San Luis Potosí, con la firme intensión de hacer una mejor actuación y sobre todo, concluir la competencia, luego de que en la primera fecha tuvo un duro contacto con el muro que lo dejó fuer de toda posibilidad de pelear por puntos en dicha competencia, por lo que el equipo tuvo que trabajar muy fuerte para tener el coche listo para la justa del fin de semana pasado, lo cual se consiguió.

Automotriz Michael Dörrbecker busca mejorar resultado en San Luis Potosí

El volante del auto #3 de Escudería Telcel, manifestó que a pesar de todo tuvo un complicado fin de semana, iniciando con las practicas, en donde, en la primera de ellas sufrió un percance tras la explosión de un disco de frenos, lo que lo mando contra el muro, aunque no fue tan fuerte y al final se pudo completar las prácticas y la calificación, en la que culminó en la posición 18 de la parrilla de salida

“No empezamos con el pie derecho, teníamos un auto prácticamente nuevo después del accidente de Tuxtla, a los 10 minutos del final de la primera práctica estaba en el muro otra vez, resultado de la explosión de un disco de freno entrando en la curva 3. Afortunadamente, los daños no fueron mayores y pudimos salir para la segunda práctica después de cambiar un par de componentes de la suspensión y el disco de freno. Finalmente clasificamos en posición 18 para el domingo, lo que no era el mejor lugar, pero al menos no estábamos en las últimas posiciones”.

Michael Dörrbecker señaló que en la carrera las cosas iban bien, manteniendo su posición, pero en la vuelta 15 tuvo un percance con el auto #11 de Monster Energy que por poco lo mando al muro, pero afortunadamente no fue así y pudo mantener el coche, para encontrárselo nuevamente en la vuelta 75, pero peleando ahora por la posición 14 de la clasificación, saliendo ahora con buenos dividendos el queretano, que, tras la pausa de dos horas por la lluvia, regresó a las actividades y cruzo la meta en la décima posición.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo