Tänak regresa tras su accidente a un Rally de Suecia

París, Francia | AFP.- Después de su impresionante accidente en Montecarlo en enero, el estonio Ott Tänak volverá a ponerse al volante en la versión acortada -por falta de nieve y hielo- del Rally de Suecia, segunda prueba del Mundial de Rallies (WRC), de jueves a domingo.

Luego de la supresión de ocho especiales la semana pasada, este miércoles fue anulada la superespecial inaugural del jueves sobre el hipódromo de Karlstad. Así pues, el rally arrancará un día después, para terminar el domingo.

Tänak y su copiloto Martin Järveoja, que dieron varias vueltas de campana a más de 180 km/h, ya han tenido oportunidad de adaptarse luego de una sesión de ensayos en el país.

"Están listos para el combate y para que hable su ritmo ahí donde se impusieron el año pasado", prometió su equipo Hyundai.

"Desde 'Monte' me siento mejor cada día", aseguró el vigente campeón del mundo, que ha sufrido muchos accidentes espectaculares a lo largo de su carrera. "Hemos aprendido una buena lección y ahora sabemos que, cada vez que pilotamos en una nueva sección, debemos concentrarnos más que nunca".

Here’s what happened this morning. 🤕 But we are recovering well and will be fit soon. 💪#WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/tgDIX8IMzJ — Ott Tänak (@OttTanak) January 24, 2020

La pareja, que se vio obligada a abandonar y que por tanto no logró ningún punto en ese primer rally de 2020, no querrá que los pilotos Thierry Neuville y Sébastien Ogier les distancien más en la clasificación.

El belga de Hyundai, ganador por primera vez en Montecarlo este año, encabeza la tabla con 30 puntos, ocho por delante del francés de Toyota.

- Falta de nieve y hielo -

El estado de las rutas del rally es una gran incógnita. Faltan la nieve y el hielo característicos de esta prueba por culpa de un clima extrañamente suave que ha amenazado durante mucho tiempo la disputa de la prueba, no confirmada hasta el 4 de febrero.

"Si hay menos nieve que en los años anteriores, las especiales podrían ser bastante difíciles", avisa Neuville. "Nuestros neumáticos son muy finos y muy altos, no funcionarán de la misma manera sobre la tierra y eso sería realmente delicado. Sin los bancos de nieve (en los bordes de las rutas), el rally se vuelve cada vez más rápido y menos interesante, así que cruzamos los dedos para que caiga mucha nieve".

Por esta misma razón, el recorrido ha sido acortado considerablemente y está conformado por 10 especiales en lugar de 19 para un total de 169,74 km cronometrados en lugar de 300 alrededor de Torsby (centro-oeste de Suecia).

En el programa figura el mismo recorrido de tres especiales entre Suecia y la vecina Noruega el viernes y el sábado, seguido cada vez de un esprint de 2,8 km. Uno de ellas (Nyckelvattnet, especiales 4 y 7) es inédito, y otro (Finnskogen, especiales 3 y 6) aparece en el programa por primera vez desde 2012.

El domingo se disputará una última especial en dos ocasiones, siendo la segunda la Power Stage, que ofrece puntos de bonificación en la clasificación de pilotos.

pel/jld/gh-iga/dr

© Agence France-Presse