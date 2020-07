Busca iniciar con pie derecho

El piloto Everardo Fonseca del Cuadritos Racing Team, buscará iniciar con el pie derecho la temporada 2020 de Nascar Peak México Series, la cual arranca este jueves en el óvalo del Ecocentro de Querétaro, por lo que tratará de estar entre los primeros lugares de la categoría Challenge.

El equipo con sede en Guanajuato se encuentra preparado para encarar una nueva etapa a la que entrará el deporte a nivel mundial, siendo Nascar el primero en hacerlo de forma oficial en nuestro país bajo estrictas normas de sanidad y sin público en las tribunas, por lo que para el compromiso de este jueves Everardo Fonseca será el encargado de defender los colores de Cuadritos Racing con su auto #94 de ENEOS/GÜD/CUADRITOS en la categoría Challenge.

Foto: CORTESÍA / CUADRITOS RACING TEAM

“Me siento muy contento de estar con Cuadritos Racing, creo que el contar con el soporte de Héctor González, un piloto con experiencia es alguien de quien podemos aprender mucho. Además, ya teniéndolo en la misma pista compitiendo lado a lado podemos sacar cosas muy provechosas. Nuestro objetivo para esta carrera será mantenernos en el top-10, ya que compartiremos pista con Peak. Tuve el debut en la Ciudad de México en donde un percance me impidió sacar un buen resultado, pero ya hemos probado en Querétaro. Me sentí muy bien y me sigo adaptando, porque es un largo proceso”, comentó Everardo.

Héctor González, que es el otro piloto del Cuadritos Racing Team, no estará presente este jueves en el autódromo del Ecocentro queretano debido a temas personales, sin embargo, se ha estado preparando en todos los aspectos para estar de vuelta en las pistas con su ya conocido auto #12 de ENEOS/GÜD/CUADRITOS, con el que ya sabe lo que es subir al podio de la categoría y con el que espera poder tener un regreso importante.

Deportes Regina Sirvent se declara lista

“Desafortunadamente en Querétaro que es mi segunda casa, no podré correr este primer compromiso, pero estoy seguro de que todo saldrá de gran forma. No se tendrá afición en las gradas, eso es algo que sin duda da un toque diferente al que estamos acostumbrados pero bueno, es momento de adaptarse a la llamada nueva normalidad para seguir adelante”, expresó González.

Respecto a lo que representa tener en el equipo a Everardo Fonseca, el volante del auto #12 señaló que “en el equipo estamos muy contentos. Tenemos la incorporación de Everardo, un piloto joven que tiene un gran talento y sin duda todo lo necesario para crecer en este deporte”.