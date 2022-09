Campeona Rubí Carrera, lista a competencia

Joana Rubí Carrera Gómez se encuentra lista a participar con la selección femenil en el Internacional Cup de Fut 7 que se desarrollará del 27 al 29 de septiembre en la Kancha Soccer Gustavo Emilio.

Joana aportará la experiencia que tiene de jugar en el extranjero, misma que le dio para llevar al equipo a lograr el campeonato.

Originaria de la Ciudad de México, juega como media ofensiva, su fortaleza está en el juego en equipo y en ser una apasionada por lo que hace.

“Espero una gran participación de la gente de San Juan del Río que las niñas, niños vengan, se den cuenta no sólo existe el futbol 11 que hay más. Muchas veces la gente aspira a futbol 11 profesional pero de este lado en el futbol rápido hay mucho talento, hay otras puertas”, declaró.

“Creo es una puerta para conocer nuevos talentos, siento que el futbol está todavía muy oculto de los medios. En lo personal me da mucho gusto que el futbol femenil esté creciendo de esta manera porque eso nos empuja también”, agregó.

Actualmente juga con el equipo Sazualo con el que ha puesto en alto el nombre de México, participando en los últimos dos años en la Liga las Américas, Brasil de la cual son actuales campeonas , ganando la final al Vasco de Gama equipo de Brasil.

“Estuvimos en desafío en el Internacional de Brasil, posteriormente se viene Copa América que se desarrollará en Chile en noviembre enfrentando a lo mejor del Centro y Sur América”.

La seleccionada señaló que el fútbol es la mejor cosa de su vida.

“Gracias a él se me dio la oportunidad de terminar la preparatoria, se me dio la oportunidad de estudiar la universidad con una beca deportiva en la Salle en Nezahualcóyotl soy licenciada en Ciencias del Deporte. Me ha dado la oportunidad de conocer muchos países, representar a México en Escocia, Brasil, Estados Unidos. Principalmente decir que el deporte te aleja de malos hábitos”, finalizó.