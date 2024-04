Caos en el primer juego de Conspiradores

La inauguración del Estadio Finsus Conspiradores y primer juego de la novena queretana en nuestra entidad, tuvo una gran respuesta que generó un caos en diversos sentidos, tanto para llegar en carro particular, debido al tráfico que se generó cerca del inicio del encuentro, así como con el transporte gratuito que anunció el equipo para estos tres juegos, al menos el viernes, pues muchos reportaron que los camiones no estaban a la hora que se indicaba, así como el estacionamiento insuficiente, por lo que tuvieron que estacionarse a orillas de la carretera, en la zona de los trabajos de ampliación de la misma.

El traslado hacia el escenario ubicado en Huimilpan, fue toda una aventura para muchos aficionados al “rey de los deportes”, aunque muchos se organizaron para irse en vehículo, el tráfico no se pudo evitar, en especial acercándose la hora en la que se tenia programado el inicio del juego, que era las 19:00 horas, por lo que a falta de un kilómetro y medio para llegar, la fila era larga y estaban detenidos por algunos minutos, a la espera de saber si alcanzaban lugar en el estacionamiento, que al llenarse, obligó a muchos a dejar su automóvil en la zona de ampliación de la carretera que lleva a este inmueble.

Deportes Conspiradores de Querétaro debutará en casa con estadio sin terminar

En el caso del transporte público gratuito que anunció la directiva para esta serie, al menos en el primer día, muchos aficionados externaron en las propias redes sociales del equipo queretano que no estaban saliendo a tiempo de los diferentes puntos que se habían anunciado, o no había tantos camiones como los seguidores esperaban, ya que reportaban retrasos importantes en que el camión llegará y pudieran dirigirse al estadio.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

Muchos aficionados que llegaron temprano, evitando precisamente ese tráfico, mostraron su inconformidad por lo tardado que fue el ingreso al estadio, esto debido a que no tenían internet para escanear los boletos digitales que traían en su teléfono, mientras que los que lo traían impreso, destacaron que era increíble que no abrieran las puertas, al menos para ellos que no terminarían ahí sus dificultades, las escaleras para ingresar a la explanada y buscar sus asientos, estaban muy inclinadas, el acceso a personas adultas mayores y niños no era tan sencillo, menos el descenso, además al no encontrar sus lugares, los seguidores se encontraron con diferentes indicaciones del personal que los podía orientar para ocupar sus lugares.

Ya dentro del inmueble, los seguidores tuvieron que esperar una hora y 40 minutos para que iniciará el encuentro, algunos aprovecharon la oportunidad para comprar bebidas, las cuales a diferencia de otros escenarios no estaban tan caros, en el caso de la cerveza doble los precios oscilaban entre los 100 y 110 pesos, el refresco doble era de 80 pesos y el agua de a litro de 70 pesos, además de contar con destilados que iban de los 250 hasta los 400 pesos, bebidas que eran de a litro, mientras que en el tema de las botanas, muchos aseguraron que fue complicado conseguir algo para comer.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

En el tema de los sanitarios, se colocaron varios baños portátiles, sin embargo, en algunas zonas, se hacían largas filas para poder entrar y conforme cayó la noche, entrar al sanitario era una verdadera aventura debido a la falta de iluminación, estando completamente a oscuras, situaciones que tendrán que mejorar conforme avance la temporada, para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados, que demostraron su interés y ganas por ver beisbol profesional en nuestra entidad, pero sobre todo apoyar al equipo local.