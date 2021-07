CDM disputa la eliminatoria regional

La Academia Municipal CDM “Fabricando Campeonas” viajó para representar a San Juan del Río y Querétaro, para disputar la eliminatoria regional de la liga Scotiabank, informó el entrenador Francisco Omar Guerrero Ruíz.

Las jugadoras tienen sed de victoria por lo que dejarán todo esfuerzo en el campo, en una de las competencias más reñidas pues deberán hacer frente a grandes equipos como Zacatecas y el propio Aguascalientes explicó el profesor.

“Más allá de ganar un trofeo o una medalla está el proceso formativo. Al día de hoy no hay una final en la que no esté una jugadora que viene de CDM. Somos una gran opción por todo lo que se ha venido trabajando no me gusta engañar gente”, declaró el profesor.

Como lo ha sido desde hace 14 años el club peleará por estar entre los primeros lugares. Es un referente del fútbol de San Juan del Río e incluso a nivel nacional.

El evento da oportunidad a las jóvenes de formarse como jugadoras y profesionales. De sumar un trofeo más a su vitrina de logros donde se encuentra la Copa Telmex, campeonas del torneo Copa Vallarta 2012, siempre rankeado dentro de los 10 mejores.

El equipo sanjuanense ha contado con jugadoras de renombre, en sus como lo son María Isabela Moreno y Lorena Rangel, quienes portaron el título de capitanas en Gallos Blancos. El nombre CDM viene del programa nacional de CONADE que era CEDEM (Centros Deportivos Municipales).

Foto: Cortesía | Francisco Omar Guerrero

“Tuvimos mucha suerte en esa cuestión tanto así que desde 2007 a la fecha, año con año hemos representado al estado de Querétaro en muchos torneos nacionales e internacionales como la Copa Willson”, narró el profesor antes de hacer frente a su compromiso.

Al mismo tiempo agradeció al profesor Saúl Cruz, quien es el mayor referente del futbol femenil en Querétaro.

“Me atrevo a decirlo sin reparo alguno, hay que darle la distinción a quien se lo merece, quien t más jugadoras tiene a nivel profesional”, expuso el entrenador.