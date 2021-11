Cerró con un podio

El piloto queretano, Michael Dörrbecker Rebollar cerró la temporada 2021 del Campeonato Lamborghini Super Trofeo con un podio, luego de finalizar en el segundo lugar de la segunda competencia que se corrió el fin de semana en el Misano Wolrd Circuit, que representó dos competencias contrastantes para el equipo Vicenzo Sospiri Racing.

En la primera carrera, el auto #6 del equipo VSR, con Dörrbecker y su coequipero Mattia Michelotto, dieron una sólida carrera, pero como les sucedió en toda la temporada la mala fortuna se hizo presente a tres minutos del final, pues se presentó una falla en el disco de freno delantero derecho que provocó el abandono del piloto queretano, pero más tarde el equipo se dio cuenta de un problema mucho más grave, el chasis había sufrido una ruptura en la parte trasera, poniendo en jaque la participación del auto 6 para la segunda carrera.

Deportes Michael Dörrbecker con VSR conquista su primer podio

A cinco minutos de iniciar la segunda carrera, el VSR terminó de armar el auto y así poder participar en esta justa, arrancando el piloto queretano en la décima tercera posición, novena de su categoría, haciendo un extraordinario trabajo para entregarle a su compañero el auto ubicado en la novena posición general y sexta de su categoría, por lo que Michelotto de inmediato consiguió repuntar tres posiciones más y ponerse en sexto general, para al final aprovechar un contacto entre los líderes que desencadeno en varios contactos en el grupo, para finalizar en la segunda posición.

Al finalizar las actividades de esta última fecha del campeonato, el volante queretano destacó que sin duda fue complicada la competencia, pero se van contentos por la obtención de un buen resultado, el cual puede ser el mejor de la temporada, por lo que se dijo muy agradecido por haber cerrado de buena manera la temporada y más en Misano que es en donde sabían que tenían esa posibilidad.

“Fue un día muy extraño. En la carrera uno teníamos el paso para quedar en el podio, mientras marchaba en la cuarta posición, me di cuenta de que el auto tenía algún problema y terminó resultando que el chasis estaba roto. Obviamente el auto estaba lastimado y sabíamos que no iba a estar en perfectas condiciones, pero hicimos una carrera muy inteligente, Mattia realizó un excelente trabajo para no meterse en problemas y cerrar con esta segunda posición. Nuestro mejor resultado de la temporada en la última carrera del serial. En verdad estoy muy agradecido que lo pudimos hacer de esta manera, sabríamos que Misano sería el lugar donde podríamos tener nuestro fin de semana más competitivo de la temporada y así fue”.

Deportes Dörrbecker correrá en Europa

El volante queretano aprovecho la oportunidad, para agradecerles a todos los que creyeron en este proyecto de regresar a correr en tierras europeas, en donde buscará volver la próxima temporada y poner en práctica todo lo aprendido, además de que no dejó de lado a sus patrocinadores que han sido parte fundamental.

“Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de todas las personas que creyeron en mi proyecto de regresar a Europa. Fue una temporada muy, muy difícil, pero puedo decir que jamás cedi y lo deje todo en la pista. Espero tenga la oportunidad de regresar y poner en práctica todo lo aprendido en esta primera temporada de regreso. Independientemente de lo que pase, las relaciones humanas y momentos compartidos con tantas personas durante esta temporada es algo que llevaré conmigo por siempre. Mención aparte merecen mis patrocinadores: Escudería Telmex, Telcel, Incremcel, Lamborghini México, Ronal Group y el apoyo de Cluster Automotriz de Querétaro y a la SEJUVE que son parte activa de esta aventura, por su invaluable apoyo durante toda la temporada”.