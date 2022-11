Club Cefoma redobla esfuerzos

Jugadores del Centro de Formación Oficial de Gallos Blancos refuerzan preparación de cara a las visorias que presentarán para el club deportivo, lo que les exige un alto nivel competitivo.

Manuel Villafranco señaló la titánica labor, las certificaciones que tuvieron que hacer para lograr firmar con el club Gallos Blancos, con este proyecto se busca crear condiciones para los niños y jóvenes a profesionalizarse en el futbol, acercar un paso a lo que es formar parte de una fuerza básica del club Gallos Blancos de Querétaro.

“Para aquellos niños que quieran proyectarse un día estar en primera división esta es la mejor opción. Lo que queremos es integrar y reconstruir el tejido social que mucho se ha deteriorado”

Deportes Cefoma firma con Gallos Blancos

“La necesidad surge primero que nada para recuperar a nuestra juventud que hoy se ha desbalagado en redes sociales con toda la tecnología se ha dejado de lado el futbol o cualquier disciplina deportiva que se pudiera manejar aquí en San Juan del Río que en la mayoría de los casos hay varias oportunidades como formar parte de una escuela de basquetbol, karate , box”, explicó

Por su parte J. Hurtado señaló la agenda de trabajo que tienen para los próximos meses.

“Vamos hacer visorias en la Sub 16, Sub 18, Sub 12, Sub 10 vamos como club fuerte de San Juan del Río. Prepararnos para el torneo internacional que será en las Vegas en el mes de febrero, luego un torneo en España y las visorias de Gallos Blancos”.

Compromisos para los que sus jugadores redoblan esfuerzos para lograr que el equipo sea un estandarte representativo para San Juan del Río.

“Competirle de tú a tú a quien esté en proceso en una fuerza básica, vamos buscando que esto se convierta en alto rendimiento. Tenemos el apoyo de los papás porque antes de tener a un buen jugador queremos que sea una buena persona, disciplinado. En todo momento estamos apuntando que la competencia va sobre el estudio”, finalizó Manuel Villafranco.