Cristián lideró carrera

Cristián Ugalde demostró porqué es uno de los deportistas más competitivos de la región en lo que fue la Copa Querétaro que se desarrolló en San Juan del Río a cargo de la Asociación de Ciclismo de Ruta.

“La ruta fue muy bien el lugar también, se pensaba que iba a estar fácil, la verdad es que no, porque cuando llegabas al retorno pegaba el aire y era de mucha cabeza. Aunque no se tenía mucho pedazo donde recuperar en la bajada tenias que darle como en la subida, tenias que darle, ir rodando era un poco de pensarse , no soy un corredor sprinter , en el cierre me podían ganar a pesar de eso la ruta estuvo muy buena”, declaró el ciclista al finalizar la carrera.

Deportes

Cristián viene de correr el nacional de Querétaro, es un apasionado del ciclismo, lo mismo en ruta como en montaña. Ganó el tercer lugar en el short track y octavo en la general. En la carrera logró un segundo y sexto lugar general en sub 23 a nivel nacional.

“Antes de esa estuve en el estatal de Querétaro corriendo en la sub 23 de montaña en donde logré primero y tercero en la general”, detalló ya en la meta.

Estos resultados lo alientan a seguir adelante en lo que es su último año en la sub 23, preparándose para pasar a la categoría élite, en busca de algún campeonato, poder representar a México en el extranjero, correr en Estados Unidos

El ciclista es originario de Santa Roza Jáuregui, del equipo bike clineic y olympus.