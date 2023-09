Daniel Martínez destaca como entrenador en el Cefoma Gallos Blancos

Originario de San Juan del Río, el profesor Daniel Martínez Barrón trabaja en formar a los nuevos campeones, a las futuras estrellas del futbol en Cefoma Gallos Blancos. Pasión pero sobre todo profesionalismo, es lo que Martínez entrega en cada práctica dentro de las canchas de Santa Fe, teniendo por principal motivación a su propio hijo.

Egresado en Educación Física, para destacar en lo que hace ha tenido que superar diferentes obstáculos no solo dentro del campo sino también afuera, en donde su carácter tenaz y perseverante le han ayudado a ondearse en el mar de las adversidades.

Deportes Deportiva Maquío en espera de pasto sintético

Son estas mismas cualidades las que lo han llevado a plantearse nuevos y más grandes retos entre ellos aspirar a formar parte del club profesional y llevar en alto el nombre de San Juan del Río.

“Ahora tengo la categoría más pequeña, me siento muy conforme con lo que hago con esta categoría entonces ahorita me siento satisfecho si más adelante se logra algo a cumplir con Gallos Blancos pues sí me gustaría que este crear más fotos más adelante”, explicó el profesor, actualmente trabaja con los más pequeños quienes son una gran motivación y por quienes se esfuerza a dar lo mejor.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me gusta mucho el deporte cualquier deporte pero ahorita como tengo un hijo que le empecé a gustar mucho el fútbol pues me puse a involucrar mucho en ese sentido con él para que también tenga buenos propósitos sobre este bonito deporte que es el futbol”, detalló el profesor, al señalar la principal motivación en su trabajo.