Destaca árbitro sanjuanense en Liga MX Femenil

Gran temporada en la Liga MX Femenil para la árbitro sanjuanense, María Fernanda Ávila Oropeza al formar parte de la triada arbitral que llevó a bien la final entre Tigres y América en la que los felinos resultaron monarcas.

Estas acciones colocan a María Fernanda un paso más cerca de a la Liga de Expansión.

“Esta fue mi tercer final, el torneo pasado tuve la oportunidad de llegar a la final de ida y a la final de vuelta del Campeón de Campeones. Mi objetivo es seguir trabajando para poder estar en el de vuelta, seguir trabajando para un proceso de gafete FIFA y pensar en la Liga de Expansión, seguir trabajando yendo a Toluca, esos son mis objetivos” declaró la profesional.

Con determinación es como Fernanda hizo frente a los retos que se presentaron en cada fecha, a los viajes y estar lejos de su familia con meta puesta en superar lo hasta ahora conseguido.

Foto: Cortesía | Fernanda Ávila

La árbitro sanjuanense no dejó nada a la suerte para esta temporada, trabajando a marcha forzada para aprobar en un principio las pruebas físicas y con ello formar parte del equipo de profesionales que regularon los encuentros en cancha. Con disciplina ganó su lugar en la Liga MX Femenil para estar en varios clásicos, América vs Pumas, América vs Cruz Azul, en el clásico regio Tigres vs Monterrey.

Consciente de que el camino al profesionalismo en el futbol femenil no es fácil, llamó a la afición a manifestar su apoyo.

María Fernanda Ávila Oropeza es una de las pocas mujeres árbitro profesional siendo una persona de retos, su próximo desafío está en ascender de división, llegar a primera división de hombres hasta convertirse en árbitro internacional.

Para llegar a profesional Fernanda hizo una Licenciatura en Ciencias del Deporte, además egresó en la Escuela Nacional de Árbitros.