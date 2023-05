El sanjuanense Roberto Herrera subió a podio En Cerro Rojo, Tlatlauquitepec 

Por Guerreros de Sangre Trail, el corredor sanjuanense Roberto Clemente Herrera Olvera subió a podio al finalizar como tercer mejor en Cerro Rojo en Tlatlauquitepec en Puebla en la distancia de los 37 kilómetros. Se trató de una carrera muy dura y demandante con mucha técnica, a lo que se agregó la lluvia, y lo difícil andar por el lodo.

El atleta inició el recorrido con velocidad, lanzándose entre los primeros lugares a trepar el cerro del Cabezón con 450 positivos. En Acamalota marcaba como líder, la lluvia que se presentó y el camino lodoso dificultó marcar el primer lugar.

“Lo único que pasaba por mi mente era que nada me iba a detener hasta no llegar a la meta”, declaró el corredor.

Para el kilómetro 20, limitada su vista por el clima, se perdió unos metros, lo cual hizo no pudiera mantener el ritmo.

“Para el kilómetro 25 me comenzaron a dar calambres muy fuertes que no me limitaron sostener la velocidad que llevaba y me pasan otros dos corredores dejándome en cuarto lugar”, detalló el medallista.

“Así llegué hasta el kilómetro 34 dónde volví a alcanzar al que iba conmigo al principio pero al igual que yo ya lo habían pasado dos corredores por qué se perdió, ahora no nos disputábamos el primero, era el tercero y cuarto a dos kilómetros de la meta”

Hace apenas en febrero logró el primer lugar en el Urban Trail de Bernal, poniendo a prueba su resistencia física y mental en la distancia de los 11 kilómetros con 350 metros, cruzando la meta en 40 minutos con 44 segundos.

“Desde el comienzo fue una carrera ruda, nos fuimos al frente los cuatro corredores que competíamos por el podium, San Juan del Río, Querétaro, Guanajuato y Estado de México”, declaró el número uno.

En palabras del corredor, fue una experiencia única andar entre un mar de personas que caminaban por las calles de Bernal.

“Nos disputábamos el lugar, una ruta muy padre que tenía de todo, callejones, calles empedradas con buenas pendientes y escalones; la mayor parte de la carrera nos fuimos peleando el primer lugar hasta que en una subida de piedras mire que se quedaban los demás atrás, me agarre de ese sentimiento de confianza y no lo solté hasta llegar a la meta”, señaló.

El campeón agradeció a su equipo Guerreros de Sangre Trail quienes lo han apoyado a participar en diferentes escenarios.

Siendo una persona de retos ha logrado destacar en el running aunque son las carreras de cerro las que más le atraen, pese a ello no descarta el correr en pista o asfalto, pues su pasión es correr.

En este 2023 el deportista se ha trazado por meta el poner al extremo su resistencia y exigirse en cada zancada máxima concentración.

“Las carreras de cerro son más mías, participé en el serial Nemik, ahora acabo de terminar otro serial en Cadereyta, esos dos me los llevé en primer lugar. El primero constó de tres carreras y el otro de seis”, explicó el corredor.

Roberto es originario de San Javier, rumbo al Organal, quien tiene por deseos para este 2023 el mejorar sus tiempos, meterse a las carreras de mayor nivel y seguir aprendiendo de los corredores con más experiencia, finalizó.