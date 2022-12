Roberto cosecha resultados

Para nuevos desafíos el corredor sanjuanense Roberto Clemente Herrera Olvera se prepara cerrando un 2022 que estuvo lleno de retos los cuales logró hacer frente no sólo en las carreras sino fuera de ellas.

Siendo una persona de retos ha logrado destacar en el running aunque son las carreras de cerro las que más le atraen, pese a ello no descarta el correr en pista o asfalto pues su pasión es correr.

El 2022 fue de andar más en el cerro sintiéndose pleno al estar en escenarios naturales, el poner al extremo su resistencia y exigirse en cada zancada máxima concentración.

“Las carreras de cerro son más mías, este año participé en el serial Nemik, ahora acabo de terminar otro serial en Cadereyta, esos dos me los llevé en primer lugar. El primero constó de tres carreras y el otro de seis”, explicó el corredor.

Su entusiasmo por correr nació una vez que le regalaron una inscripción a la carrera de Exa, desde entonces sería sus nuevo gran pasión.

“Si corría pero nada más para tener condición porque jugaba futbol, de ahí poco a poco fui dejando el futbol y dedicarme más a correr”, declaró. Tiempo después aceptó la invitación a correr el Cerro de la Venta.

“De hecho me caí, me raspé, pero me gustó más el cerro, de ahí empecé a entrenar más. En la calle se me hace muy pesado, es mucha disciplina, para tener un buen ritmo en la calle debes bajar a la pista, hacer series, ser muy constante en los entrenamientos”, narró.

Roberto es originario de San Javier, rumbo al Organal, quien tiene por deseos para este 2023 el mejorar sus tiempos, meterse a las carreras de mayor nivel y seguir aprendiendo de los corredores con más experiencia de los que llevan más tiempo en correr, finalizó.