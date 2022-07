“Cachorro” López va por la defensa del cinturón

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegué. Este sábado el campeón en las artes marciales mixtas por la JFL en peso welter, Nayib “Cachorro” López subirá a la jaula para enfrentar a Enrique “La Barbie” Granados en la función Budo 9 Sento Championship.

El peleador no sólo pelea el título de campeón, sino el invicto que ha logrado por su disciplina y constancia. El originario del Estado de México, posee los títulos, campeón peso welter 170 lb JFL. Campeón peso welter en 170 lb en XFL. Campeón Gran Prix de las 185 lb. Campeón de las 185 lb XFL.

“Cachorro” viene de una fuerte preparación para el combate del 9 de julio en el gimnasio Juan de la Barrera con la compañía Budo 9 Sento Championship, frente a Enrique “La Barbie” Granados, un choque muy fuerte de estilos que servirá de parámetro para la defensa del cinturón en los 169 libras en la liga JFL el 20 de agosto.

“En la empresa de Budo 9 me abro un espacio a competir era muy difícil que alguien tuviera un peleador, ya salió un rival fuerte”, declaró el número uno

Desde que empezó “Cachorro” en las artes marciales ha mantenido una racha invicta, por lo que la pelea de julio es muy importante siendo el rival a vencer.

Siendo una persona de retos, “Cachorro” ha encontrado en las artes marciales un estilo de vida me que le han enseñado gran disciplina. Quien fuera de entrenar gusta de los videojuegos, arreglar motocicletas, dando clases e instruyendo.

“El valor de las cosas, a la gente. Me ha enseñado mucho lo que es sacrificar para obtener lo que quieres, a no rendirme a la primera caída”, declaró.

Al preguntarle sobre el panorama de las artes marciales dijo.

“Al día de hoy hay promotoras que están dando espacio a los peleadores amateur, los van rankeando para cuando lleguen a un nivel profesional tengan a alguien en una pelea equitativa, no sea tan dispareja”, finalizó.