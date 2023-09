El Elegido, protagonista de la lucha libre

Con 18 años de trayectoria, El Elegido es un referente de la lucha libre, quien a lo largo de la historia ha ganado campeonatos y el cariño de la gente. En reciente visita a San Juan del Río ganó la pelea estelar, lo que lo motiva a seguir adelante

Su carácter aguerrido lo ha llevado a ser protagonista de numerosos carteles, ser estelar de la AAA, con gran recibimiento de la gente. Desde su debut en Puebla el peleador sigue creciendo en el pancracio, continuando con el legado de los grandes maestros entre ellos El Apache.

En el ring

El Elegido ha llevado en alto el nombre de México en diferentes arenas en Estados Unidos, Colombia, Japón. De regreso a San Juan del Río dijo estar agradecido con la afición de casa, con Riba promotora.

“Seguir trabajando seguir siendo el mismo en el gusto de la gente, darle a la gente el cien por ciento, es a lo que vengo”, declaró el peleador al contar de sus próximos planes.

“Estamos hablando de 18 años, he viajado por todo el país, no me faltan lugares que visitar. Soy el único loco en la casa, en cuanto en amateur el recibimiento siempre fue muy bien luchando en Monterrey. Estar en una empresa que es mundialmente reconocida el salto fue muy bueno porque la gente me aceptó, me arropó, es momento que me siguen”, expuso el peleador.