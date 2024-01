Elixir, actual campeón de parejas con Rey Maya, es un referente de la lucha libre quien desea ver crecer este deporte en San Juan del Río .“Para este 2024 es parte de lo que esperamos, generar rivalidades en el estado. Considero que hay luchadores locales que tienen un gran talento, son muy buenos, que muchas veces son mejor reconocidos en otros estados”, explicó el peleador quien forma parte del cartel del 2 de febrero en el Cecuco.

Elixir inició en el pancracio por invitación de un primo y de su hermano, quienes solían pelear en San Miguel Allende, Guanajuato. Debutó a los 15 años en el auditorio Maquío, como Ángel del Silencio. Un tiempo lucho con el nombre de su hermano, Furia Oriental. Sin embargo, Elixir no congeniaba con el personaje, quería hacer su propia historia, su propio estilo. Fue entonces contribuyendo su camino.

“Fue un nombre que salió en el momento. No tenía idea que iba a debutar, mis maestros me avisaron, no tenía ni equipo, uno de ellos Suriko me prestó una máscara, fue improvisar el nombre, poco a poco, con el pasar de los años me presenté en diferentes arenas y barrios, me fui impulsando”, recordó el gladiador.

El camino no ha sido fácil, Elixir ha tenido que superar los diferentes obstáculos, no sólo dentro del ring. Con constancia, aumentó su nivel para ir adquiriendo más desenvolvimiento en el cuadrilátero, soportar los golpes, y mejorar las técnicas de combate.

Para este 2024 tiene por reto exponer el título de campeón de parejas que tiene con Rey Maya, tener retadores y refrendarse como campeones.

“Darle un valor a ese cinturón . Si en algún momento se llega a sacar un campeonato individual me gustaría participar y ver la forma de conseguir el título”, declaró.

Parte de los deseos es crecer con JHM, promotora que busca dar continuidad a las rivalidades locales y que la afición conozca más a los gladiadores.

“La idea es procurar darles un impulso a nuestros compañeros locales, que la gente lamentablemente no los ha llegado a conocer, a veces pasa hasta medio año para que se haga un evento, hasta más. Es difícil que los aficionados se puedan dar cuenta de ese talento porque lo ven una vez cada seis meses”.

Es así que Elixir, siendo uno de los exponentes con mayor historia, quien espera tener el apoyo de la afición, para ir consolidando el trabajo que ha hecho a lo largo de los años.

“Sabemos que hay talento y que lo podemos impulsar. La idea es ir forjando a las futuras estrellas de San Juan del Río, que antes no había un espacio, incluso no había un ring. Apoyar a la juventud, hay parques que no han sido liberados, más allá necesitamos una guía para llevar a viene este deporte, sentar las bases para que haya más participación por San Juan del Río”.

“En Querétaro hay algunos que están incursionando en el Consejo Mundial, están yendo a Guadalajara, incluso ya pisaron la Arena México, entonces porque no soñar que algún día los talentos de San Juan del Río lleguen a esos niveles”, finalizó el peleador.