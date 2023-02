"Los héroes existen": Flecha Marcada

Flecha Marcada refuerza su carrera en la lucha libre, siendo un referente en los cuadriláteros no sólo de San Juan del Río sino de la región quien porta con orgullo el legado de su abuelo Flecha Marcada.

La gladiadora viene de participar en la función de apertura de la Arena Fátima, proyecto al que aplaude por dar espacio a las nuevas generaciones y crear escena en la localidad, porque más mujeres conformen los carteles de presentaciones.

Flecha Marcada Jr. tiene pasión por este deporte el cual conoció desde pequeña en su familia corría por las venas sangre de peleadores. Comprometida desde 2018 por ser la número uno y ganar un campeonato, es como la sanjuanense trabaja día a día. Ahora suma el compromiso de estudiar la universidad

La peleadora agradece el apoyo de sus maestros, los luchadores Rey Maya y a Elixir, que la han impulsado a seguir y a Malevo por apoyarla en el camino a ser la mejor.

El nombre de Flecha Marcada proviene de su abuelo, quien fue luchador (q.e.p.d.).

“Mi abuelo dijo que él me lo daba, que quería alguien que fuera su junior, la esperanza era yo. Me hizo prometer que iba a poner su nombre en alto y es lo que pienso hacer, no pienso rendirme, no retroceder, solo ir para adelante”, agregó.

La gladiadora definió la lucha libre como un deporte de contacto muy completo que hace vibrar a la gente.

“Para ser sincera lo veo como uno de los mejores del mundo. Hace soñar a los niños hace estremecer a los grandes. Es para todos, hace brillar a la gente, creer que los héroes existen, da esperanza”.