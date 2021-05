Fernanda Lara, cancerbera por convicción

Fernanda Lara Torres 19 años de edad busca crecer como portera y colocar el nombre de San Juan del Río en lo más alto del futbol femenil. Con 10 años de trayectoria forma parte del equipo Arcen F.C. La cancerbera ha hecho frente a los desafíos con optimismo y determinación abriéndose paso rumbo al profesional.

“Los inicios fueron difícil ya que como toda niña empiezo con equipos varoniles es difícil per o a mucho, te exiges más y crecer mucho” declaró la jugadora.

De vuelta a la cancha y en primera división

Profesionalmente alcanzó Fuerzas Básicas con Gallos Blancos, sin dejar de luchar por llegar a ser jugadora titular para que el día de mañana pueda estar en un equipo de primera división.

“Saliendo de la sub 23 se me dio mucho el no querer estar, decepciones del futbol, pero los profesores me han impulsado a seguir a cumplir mi sueño”, detalló.

Fernanda Lara Torres cuenta que fue la portería quien la eligió.

“Era muy frustrante porque me goleaban pero me ponía, salía llorando de los partidos pero mis papás estuvieron ahí siempre me apoyaron, me alentaron a seguir adelante”.

Fue así que poco a poco siguió, entrenó mucho para darse cuenta que quería defender la portería que era lo de ella.



“Al entrenar me dije esto es lo mío, quiero seguir en esto. Al otro día hice que mis papás me compraran mis guantes y desde ahí es que estoy en esta posición. Tuve muchos momentos difíciles, hasta el momento creo que es una posicione en la que nunca va a dejar de haber momentos difíciles, el saberlos enfrentar es lo que nos hace crecer. Un portero crece de los errores”, explicó.

La portera aprovecha tomar cada clínica que se le presenta para mejorar, en el camino a lograr una oportunidad en el profesional. Actualmente trabajo en negocios familiares, se le han presentado varias ofertas de becas deportivas sin que al momento se decida por una de ellas.

Dentro de sus metas a mediano plazo está el terminar una carrera, en Ciencias del Deporte que va de la mano del futbol.

“Trabajo en la academia entreno a 12 porteros a base de mi experiencia y lo que se les brindo lo que me apasiona”, finalizó.