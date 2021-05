Tuzas consiguen su primer campeonato

Tuzas Ocampo se hicieron de su primer campeonato a un año de existencia, al ganar a As Roma 3 goles a 2 en el campo de tierra de San Pedro, San Juan del Río.

Pese a las dificultades que presentó el viento que levantó el polvo al grado de no poder ver el balón, las jugadoras no pararon el encuentro que se caracterizó por la pelea del control del balón sobre el terreno de juego.

Con anotaciones de Marlene Reséndiz Alegría, María Díaz Hernández y Saira Espinoza Garcia Tuzas Ocampo se fue adelante para conseguir el triunfo del torneo femenil de futbol soccer.

Las pupilas de la profesora Maribel Soria Solís salieron con sed de victoria de lograr su primer campeonato. Mostraron tener la fuerza, la fe pero sobre todo la disciplina para salir adelante.

El primer tiempo los equipos se fueron empates haciendo del encuentro una digna final. As Roma tuvo un error de salida que recuperó Tuzas para meter la pelota. Marlene Reséndiz por Tuzas desde los once pasos hizo el segundo. Las jugadoras de As Roma respondieron a la ofensiva para igualar los cartones.

Para la segunda parte el ataque de ambos equipos estuvo presente en todo momento, pero un descude As Roma al no despejar el balón fue determinante para que Tuzas tomaran la delantera.

Tuzas está formado por excelentes niñas desde una mamá soltera hasta una doctora, secretaria, ama de casa, son unas guerreras.

Por Tuzas Ocampo jugaron Marlene Reséndiz, Sohary González, Abigail Salgado, Claudia Martínez, Guadalupe Martínez, María Díaz, Sara L. Michelle Porras, Yalisa Hernández, Victoria Huerta, Yanet Rebollo, Ana Serrano, Tania Ávila merecieron el campeonato.

Las sanjuanenses se mantienen firmes en el objetivo de ser uno de los mejores equipos de San Juan del Río. Actualmente Tuzas Ocampo está conformado por 22 niñas quienes se esfuerzan dentro y fuera de cancha para ser mejores, teniendo por motivación a las profesionales Maribel Domínguez Castelán, Fátima Leyva.

A un año de formarse, Tuzas Ocampo logró ubicarse como líder del torneo.