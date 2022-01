Fisicoculturismo de San Juan del Río, una carrera sin anabólicos

María Fernanda Flores Gaytán, campeona del Mr Querétaro en Bikini Wellness tiene para este 2022 un reto mayor que el de refrendar el título, es mantener una preparación de manera natural priorizando su salud y femineidad, siendo ejemplo para las nuevas generaciones del fisicoculturismo de que es posible sin ingerir anabólicos.

La deportista contó que si bien el camino es más lento, optó por este pues ningún trofeo vale más que la vida misma. Solo con disciplina es como obtendrá buenos resultados.

“A una persona que le das dieta va a bajar bien, pero si a otra le das dieta y además farmacología va a bajar más o ganar más masa muscular que la otra persona que está haciendo al natural”, declaró en entrevista.

“Entré en shock cuando una niña se acerca a mí y me dice quiero ser como tú pero veo que subes tus cambios en un mes, en dos meses, son notorios y yo por más que lo intento no puedo, no sirvo para esto. Fue ahí que decidí que voy a competir sí, dependiendo de cómo vaya arrojando los resultados pero va a ser de manera natural”, agregó.

Foto: Cortesía | María Fernanda Flores Gaytán

Fer, como con cariño la llaman, es una mujer de retos quien ha llevado el nombre de San Juan del Río a los primeros lugares desde su debut en el fisicoculturismo en 2018. A sus 25 años de edad es actual campeona del Mr Querétaro en Bikini Wellness.

“Por eso no te puedo decir que voy a competir en el 2022 porque una preparación naturalmente con solo suplementación, dieta y ejercicio avanzas si pero un poco más lento”, agregó.

Gaytán tiene un nivel bueno para estar a prueba pero es realista, al reconocer el trabajo es mayor para un deportista sin ingerir sustancias.

“Un ejemplo es que me voy al evento del 6 de julio, a lo mejor una niña que va contra mí ya está haciendo su dieta, su suplementación y además está ingiriendo sustancias para crecer, pero yo no puedo ingerir anabólicos”.

Foto: Cortesía | María Fernanda Flores Gaytán

Con fuerza de voluntad y convencida que la salud es primero dijo hará si preparación de forma natural.

“Como vaya reaccionando su cuerpo, primero Dios es competir, ya estoy mentalizada que me va a costar más que es un proceso lento pero que no quiero influir con mi salud ni con mi femineidad”.

Fernanda es apasionada por los deportes, practicó de niña el atletismo logrando ser campeona en velocidad a nivel estatal. Tuvo que dejar ese deporte porque estaba solo en Querétaro y no estaba en sus posibilidades ir a los entrenamientos, dejando pasar la beca que el Cumbres le ofrecía. Después inició con el karate deporte que le ayudó a ser más fuerte pero el que tuvo que dejar al empezar con la Universidad.

La deportista define al Fisicoculturismo como salud, como un deporte muy estricto.

“El fisicoculturismo me enseñó a comer a que yo podía lograr, pasar de la niña que molestaban a ser ahora. Es amor propio el demostrarme lo que quiero”.

Desde el 2018 logró el segundo lugar en el Juvenil de Querétaro. En el Miss San Juan ganó el primer lugar en Bikini A. De ahí fue al Celaya para ganar el Fitness Queen, primer lugar en Bikini Juvenil. Ese mismo año en el Clásico Mr México ganó el 4º lugar en Bikini Fitness Principiantes

En 2019 se llevó el primer lugar en Bikini B. En 2021 tuvo un cambio de categoría para ganar el segundo lugar en el Fitness Queen. este año subí al Mr Querétaro me llevé el primer lugar en Mr Wellness Única.

La número uno está muy agradecida con su profesores pero en especial con su mamá Claudia Alejandra Bernal Lira por ser clave en su preparación.

La campeona envío un mensaje a los lectores dijo. “Quitar el no puedo de tu cabeza en todos los aspectos de tu vida, en el trabajo, en la vida quita el no puedo. Vas encontrar la manera, aferrarse a lo que uno quiere, cuando haces lo que sueñas el mundo se acomoda. Estoy agradecida con las personas que me rodean en el CH. Sin ellas sin mi familia no hubiera obtenido los logros de este 2021”, finalizó.