Abren el torneo en el Corregidora

En juego correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2023, las Gallitas y el Atletico de San Luis se verán las caras en punto de las 17:06 en el Corregidora.

Las emplumadas volverán a disputar un juego en el Corregidora después de que en torneos anteriores, la casa de las Gallitas fuera el estadio Olímpico, pero debido a las condiciones del Olímpico, la FEMEXFUT indicó que las queretanas tenian que regresar a jugar en el Coloso del Cimatario.

En menos de una semana se viene otra edición del Clásico de la 57, pero ahora en el fútbol femenil y es que las Gallitas buscarán hacerse de los tres puntos cuando reciban al San Luis.

Gallos femenil aún no ha debutado en el torneo, pues las queretanas no pudieron disputar el juego de la jornada 1 debido a los trabajos de mejora para el drenaje del estadio Jalisco, por lo que dicho juego se reprogramó y aún no hay fecha de cuando se disputará el encuentro.

Por su parte, el conjunto visitante viene de empatar 1-1 como visitante ante las Bravas de Ciudad Juárez, por lo que las potosinas ya llevan un punto en el torneo Apertura 2023.

En últimos cinco encuentros disputados por ambas escuadras existe un saldo de un empate y dos victorias para cada uno de los equipos. En el último juego que disputaron, las de la capital queretana salieron victoriosas y ganaron por la mínima 1-0.

La escuadra local contará con equipo completo para este compromiso y podrán debutar algunos de los refuerzos como Jennie Marshall, Tania Morales, Magie Cortés y Dulce Alvarado.

El conjunto posino cuenta con equipo completo y podrá ver el debut de sus dos mas recientes incorporaciones de la portera Danna Paola Rodríguez y la defensa Daniela Mendoza.