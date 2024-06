¡Listo el calendario oficial del Apertura 2024! Así se jugará la Liga MX

La Liga MX finalmente reveló el calendario para el próximo Apertura 2024 con varios detalles como la pausa que volverá a tener por la Leagues Cup, las fechas dobles y hasta cuál sería la fecha de la final si Pachuca llega a disputar el trofeo de la Copa Intercontinental.

¿Cuándo inicia el Apertura 2024?

Con los duelos de Querétaro vs Tijuana en La Corregidora y Puebla vs Santos Laguna en el Cuauhtémoc a las 19:00 horas, mientras que el Bravos vs Atlas en el Olímpico Benito Juárez cerrará la actividad del viernes a las 21:00 horas.

La jornada inaugural continuará el sábado 6 con Atlético de San Luis vs América en el Alfonso Lastras a las 17:00 horas, Tigres vs Necaxa en el Universitario y Chivas vs Toluca en el Akron a las 19:00 y Cruz Azul vs Mazatlán jugarán a las 21:00 en el Ciudad de los Deportes.

¡Ya tenemos fecha y partidos para el inicio del AP24! 😇🆚🎽 & 🐔🆚❌



No se pierden este Lunes 10 de junio, el día del Calendario donde estaremos platicando sobre todas las jornadas del Apertura 2024, habrá muchas sorpresas a través de nuestra página de FB y canal de YouTube.… pic.twitter.com/t1NkKAD2Go — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 8, 2024

Futbol ¿Qué equipos de la Liga MX cambiarán de televisora para el Apertura 2024?

Finalmente, la primera fecha cerrará el domingo 7 con un Pumas vs León a las tradicionales 12 del mediodía en Ciudad Universitaria y Pachuca recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas.

¿Cuándo es el Clásico América vs Chivas del Apertura 2024?

América, el bicampeón del futbol mexicano, enfrentará a Chivas en el Clásico Nacional el sábado 14 de septiembre, dentro de la jornada 7 del Apertura 2024. Justo cuando la Liga MX se reactive después de la fecha FIFA que será del 2 al 12 de septiembre.

¡El Clásico de México se jugará en la J7 🔥🤩! @ClubAmerica 🦅🆚🐐 @Chivas



No se pierdan hoy, el día del calendario, veremos toda la creatividad de los clubes en acción 🗓️🇲🇽⚽️



¿Quién será tu favorito ❤️? pic.twitter.com/phUGVsi6KR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 10, 2024

¿Cuándo es el Clásico Joven Cruz Azul vs América del Apertura 2024?

Cruz Azul y América reeditarán la final del Clausura 2024 en la jornada 6 del Apertura 2024. El duelo se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:10 horas del sábado 31 de agosto.

Otros duelos interesantes de esa misma jornada son el Pumas vs Tigres del domingo primero de septiembre o el Monterrey vs Toluca que se jugará justo antes del Clásico Joven.

Tendremos la reedición de la #FinalHistórica en la Jornada 6 del AP24 🚂🆚🦅



¡No se pierdan el lunes 10 de junio, el calendario completo del torneo! ¡Veremos grandes videos por parte de todos los clubes! 👀😎 pic.twitter.com/3O5MkCuXk0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 9, 2024

¿Cuándo se enfrentarán América vs Pumas del Apertura 2024?

América, ahora en calidad de bicampeón, buscará revancha ante los Pumas de Gustavo Lema en la jornada 10 del Apertura 2024, es decir, el domingo 29 de septiembre en punto de las 18:00 horas. Aunque por el momento la Liga MX no anunció dónde se celebrará el encuentro, ya que el Estadio Azteca no estará disponible por las remodelaciones para el Mundial 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PumasMX (@pumasmx)

Los felinos fueron el único de los grandes que pudieron vencer al América dentro de la temporada regular del torneo anterior, aunque las Águilas levantaron el campeonato.

¿Cuándo jugará Chivas vs Atlas en el Apertura 2024?

La rivalidad más importante de Jalisco se jugará el sábado 5 de octubre, dentro de la jornada 11 del Apertura 2024 en punto de las 19:00 horas en el Estadio Akron.

El Clásico tapatío ya tiene lugar y hora. 🐐🆚🦊



Se jugará en el 🏟️ Akron en la Jornada 11. 😎



No se les olvide sintonizar mañana el día del calendario, desde nuestra páginas de Facebook y YouTube 🗓️⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/Lw92ZpxmJe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 9, 2024

Después de esta jornada, la Liga MX se detendrá por 15 días debido a la fecha FIFA del mes.

¿Cuándo es el Clásico Regio Rayados vs Tigres del Apertura 2024?

En cuanto al Clásico Regio, este se llevará a cabo el sábado 19 de octubre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas. La cita se encuentra dentro de la jornada 12 del Apertura 2024 y será el inicio de una seguidilla de tres partidos que disputarán los equipos ya que en la J13 hay fecha doble.

¡Vayan prendiendo el carbón! 🥩😉



El Clásico Regio se jugará en la J12 👀⚽️🏟️



Estén muy atentos a nuestras páginas de Facebook y YouTube, se viene, el día del calendario 🗓️😎@Rayados vs @TigresOficial pic.twitter.com/skvHpU7aqq — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 10, 2024

¿Cuántas fechas dobles habrá en el Apertura 2024?

El Apertura 2024 tiene una agenda sumamente apretada, es por ello que se contará con cuatro fechas dobles para agilizar el torneo.

La primera será la jornada 3 del 16 y 17 de julio donde el partido más llamativo es el Tigres vs América y la siguiente será la jornada 8 el 17 y 18 de septiembre con América vs Atlas y Chivas vs León como juegos estelares.

¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2024?

La fase regular del Apertura 2024 finalizará el 10 de noviembre con el juego entre Tijuana y Puebla a las 21:00 horas tiempo del centro, y después de la fecha FIFA del 11 al 21 del decimoprimer mes comenzará la etapa final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

El Play In iniciará el 20 de noviembre y finalizará cuatro días después, mientras que la liguilla como tal comenzará con la ida de los cuartos de final el 27 y 28 y se conocerá a los dos finalistas el 7 y 8 de diciembre cuando se jueguen las semifinales.

¿Cuándo es la final del Apertura 2024?

La final de ida del Apertura 2024 está agendada para el 12 de diciembre y la de vuelta para el 15. Sin embargo, esto podría cambiar si es que Pachuca se mete al juego por el título del futbol mexicano y también por el de la nueva Copa Intercontinental a la que accedió por ganar la Concachampions.

Si los Tuzos llegan a ambas instancias, entonces la final ida del Apertura 2024 será navideña, el 26 de diciembre, mientras que la de vuelta tendrá casi toques de año nuevo al celebrarse el 29.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

La Copa Intercontinental 2024 se llevará a cabo del 12 al 22 de diciembre y Pachuca arrancará en la segunda fase frente a un rival de Conmebol aún por conocer.

¿Cuándo se detendrá el Apertura 2024 por la Leagues Cup?

Al igual que en 2023, el torneo nacional tendrá una pausa para que los mexicanos se enfrenten a sus similares de los Estados Unidos en la Leagues Cup 2024.

El Apertura 2024 se detendrá después de la jornada 4, es decir, del 21 julio. Posteriormente, se jugará la tercera edición del partido de estrellas entre MLS y Liga MX el 24 de julio y la Leagues Cup será del 26 de julio al 24 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leagues Cup (@leaguescup)

¿Dónde jugará el América en el Apertura 2024?

La casa del bicampeón para el próximo torneo aún es una incógnita, pues en el calendario anunciado de la Liga MX se coloca “aún por anunciar” dónde debería ir la sede del América.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Rumores apuntan a diferentes opciones como que las Águilas realicen un tour por diferentes inmuebles de México, que se queden en el Ciudad de los Deportes junto a Cruz Azul y Atlante o inclusive que sean locales en estadios de los Estados Unidos.

Nota publicada originalmente por ESTO.