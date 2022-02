Deportivo Troya, campeón de la categoría Master Gold

Deportivo Troya se coronó campeón de la categoría Master Gold 54 años y más la Liga de Estrellas de San Juan al ganar la final en tanda de penales a Victoria jugando en la Unidad Deportiva Norte de San Juan del Río.

El club Deportivo Troya cerró con broche de oro su participación en el torneo, teniendo por característica el trabajo en equipo y amor por el futbol.

Los conjuntos se dieron cita a la cancha principal para escribir la historia por el campeonato en el primer tiempo a los 10 minutos abrió el marcador el Victoria por medio de Rubén Mata quien en una pared entró al área y batió con un disparo cruzado al portero del Troya Manuel "Pelayo" Martínez. El equipo Troya empató al minuto 30 por medio de Alejandro Gonzalo.

Para el segundo tiempo nuevamente el equipo Victoria se fue arriba en el marcador por medio de Lazcano quien cruzó su disparo para anotar el segundo gol de su equipo. A penas transcurrieron cinco minutos después en un centro con certero cabezazo empató a dos goles para irse a penales.

En serie de penales se definió el campeonato, al anotar por el equipo Troya: J. Rosario Yáñez, Roberto Peña, Jorge Hernández. Falló Alfredo Moran y definió el campeonato Leopoldo Aguirre quien anotó el penal del triunfo.

Este campeonato fue resultado del trabajo en equipo de Manuel Martínez, Héctor Viniegra, J. Gpe. González, Alberto Reyna, Marco González, Leopoldo Aguirre, J. Rosario Yáñez, Alberto Escamilla, Rafael Álvarez, Fco. Soto, Alejandro González, Jorge Bustos, Jorge Hernández, Roberto Peña y Alfredo Moran.

“Esto costó demasiado y es gracias a ustedes, a las ganas que hemos tenido por jugar este deporte a nuestra edad es algo que quiero que tomen consciencia. Me he encontrado gente que se sorprende cuando nos pregunta qué edad tenemos y saben que aún jugamos, no lo creen más porque es de competencia”, declaró el titular de la liga Oscar.

Agradeció a club Victoria por el equipazo que hicieron en el torneo.

“Se pudo haber ido para cualquier lado el triunfo, cualquiera pudo haber sido campeón. Lo importante es que nos damos el gusto de venir a jugar”, finalizó.

La Liga de las Estrellas dio oportunidad a los jugadores de hacer comunidad en el futbol y continuar en competencia en las categorías Master y más, surge ante la demanda de jugadores que han encontrado en el futbol la manera de mantenerse fuertes. Si bien la falta de espacios es una de las limitaciones en el deporte en San Juan del Río, los equipos mantienen trabajando en cada temporada.