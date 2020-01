El regreso de dos viejos goleadores: Ibrahimovic y Rooney

Tanto Zlatan Ibrahimovic como Wayne Rooney llevan vidas paralelas en su trayectoria futbolística, primero rompiendo las redes rivales en clubes europeos, donde coincidieron un tiempo en las filas del Manchester United. Más tarde en la Major League Soccer (MLS), la liga estadounidense de fútbol, y ahora regresando a Europa a la vez para seguir marcando goles.

El delantero sueco, de 38 años, vuelve al A.C. Milán, club en el que jugó dos temporadas (2010-11 y 2011-12). Lo hace ocho años después de ayudar al equipo milanista a conseguir su último Scudetto (2011) y por un periodo de seis meses.

Futbol Llega motivado a las Águilas

“Nunca he perdido la pasión. Veamos cómo van estos seis meses. Si he dado algo y puedo seguir contribuyendo, entonces seguiré en el equipo. No querré quedarme porque sea Zlatan Ibrahimovic, no me interesa. Tengo 38 años y se qué debo hacer, aunque el estilo y el juego hayan cambiado”, aseguraba el sueco en su presentación como nuevo futbolista milanista.

Zlatan, que ha anotado más de 500 goles en su carrera desde que debutará en el Malmö en 1999, pasó por el Ajax de Amsterdam, Juventus, Inter, Barcelona, Milán, París Saint-Germain, Manchester United y Los Ángeles Galaxy, además de contribuir a la selección sueca, y reconoce que ha recibido más ofertas que en sus primeros años de futbolista.

"Tras el último partido con Los Ángeles recibí la llamada de Paolo Maldini –actual director deportivo del Milán-. Con la edad que tengo he recibido más ofertas que cuando tenía 20. Buscaba la última descarga de adrenalina para dar todavía el máximo", ha comentado el goleador.

En su anterior etapa, en Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic marcó 52 goles en 53 partidos, desde su llegada en marzo de 2018. Dos temporadas en las que ha coincidido en la MLS con el inglés Wayne Rooney, otra estrella de la liga estadounidense que vuelve al fútbol europeo.

Deportes Inicia el camino de Gallos Blancos en el Clausura 2020 ante el León

Rooney, de 34 años, deja el D.C. United, club de Washington, antes de terminar su contrato, para regresar a su país donde ya ha debutado con la camiseta del histórico Derby County, equipo de la Championship, segunda división inglesa, al que pretende devolverle a la Premier League.

El regreso de Rooney al fútbol europeo se produce a una escala menor que la de Ibrahimovic. Después de jugar en el Everton, equipo en el que debutó con 17 años, y Manchester United, en el que permaneció desde 2004 hasta 2017, y volver al Everton, el máximo goleador de la selección inglesa ha aceptado la oferta del Derby County para ir preparando su futuro.

Rooney ha firmado un contrato hasta 2022 con una doble faceta, la de jugador –ha debutado con el brazalete de capitán- y como miembro del cuerpo técnico, que actualmente dirige el holandés Phillip Cocu.

“Cuando llegó la oferta del Derby County sentí que era el movimiento adecuado en mi carrera. Podía vivir el fútbol desde ambos lados, estoy en ese momento de transición, así que era el momento perfecto para animarme”, reconocía Rooney a los medios oficiales de su nuevo club.

“Quiero experimentar todos los desafíos que pueda y todas las emociones”, añadía Wayne, quien sentencia que “odio perder, ya sea jugando al fútbol o en otra faceta de la vida. Ha sido así siempre y lo seguirá siendo, haga lo que haga”.

El nuevo desafío de Rooney coincide con la etapa de Ibrahimovic en el Milán, dos veteranos delanteros que se resisten a dejar de hacer lo que más les gusta: marcar goles.