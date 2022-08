Halcones de Querétaro se refuerza con elementos de experiencia

Halcones de Querétaro tiene en mente refrendar el título de Copa en la Liga del Balompié Mexicano (LBM), por lo que ya han renovado a la columna vertebral del equipo, además de firmar a algunos otros refuerzos como el caso de Eder Mondragón y Christian Nieves, quienes sin duda llegan a esta escuadra para ayudar a cumplir con el objetivo que tienen, junto con jugadores como César Villaluz y Margarito González, que seguirán en la plantilla.

Luis Pérez Limón presidente deportivo de Halcones de Querétaro, dio a conocer que el equipo se reforzó en algunas posiciones importantes y sobre todo se mantuvo a la columna vertebral, pues el objetivo es conquistar el bicampeonato de Copa, ha sabiendas de que será un torneo muy corto ya que durará alrededor de tres meses únicamente.

“Se renovaron algunos jugadores como lo es la columna vertebral del equipo, también se hicieron algunas contrataciones para reforzar algunas zonas del equipo, estamos muy contentos porque se ha logrado conformar temporada tras temporada, un buen grupo de jugadores y el objetivo es ir por el bicampeonato de copa, es un torneo corto, que durará tres meses y tenemos el objetivo claro de ser campeones y para eso estamos preparando al equipo”.

El presidente deportivo de Halcones de Querétaro, señaló que han tenido pláticas con muchos jugadores, pero por el momento ya se tienen en las filas de la escuadra queretana a jugadores de gran experiencia dentro de la Liga, pero que también han jugado en equipos importantes de México como Eder Mondragón que militó en América y la llegada de Daniel Hernández, un jugador que estuvo en Atlas y en los últimos tiempos participó en el futbol alemán, así como algunos jugadores extranjeros de gran calidad.

“Hemos tenido pláticas con muchísimos jugadores, pero ya llegaron jugadores que conocen muy bien la liga, con muchísima experiencia, como lo es Christian Nieves, campeón de goleo de la segunda temporada, Eder Mondragón que ya tiene una amplia experiencia en la liga, viene de Neza y jugó en América, reforzar con ellos que ya tienen mucho conocimiento de la liga y nos ayuda bastante, llega también Daniel Hernández, que él estuvo jugando con Atlas, lateral volante que viene de Alemania, la llegada de Harold que es un colombiano y Henry Canseco que fue el portero de Furia Roja la temporada pasada”.

Eder Mondragón, que es un defensa central fuerte y que tiene experiencia en el futbol mexicano al formar parte del América en algún momento, por lo que se dijo contento y agradecido de llegar a Querétaro para este club, en el cual dará su máximo esfuerzo para tratar de colaborar en mucho a lograr el objetivo primordial, que es el bicampeonato de Copa.

“Me han recibido muy bien, estoy muy contento de pertenecer a este grupo de trabajo que es muy bueno, la verdad es que llego con jugadores ya consolidados en diferentes categorías, me toca trabajar con ellos y me siento contento y agradecido con la gente que me trajo. Me gusta más este equipo que en el que estuve la temporada pasada, es un equipo que trabaja bien y todos con el mismo objetivo. Trabajo, fortaleza, liderazgo y tratar de que nuestro marco quede en ceros todo el tiempo, es el objetivo que tengo y que tenemos que trabajar. Yo jugué en América, queremos aportar con lo que nosotros podamos para lograr el equipo y que los jóvenes nos sigan, que nos vean como un ejemplo”.