Halcones de Querétaro va por el campeonato

El día más importante para los Halcones de Querétaro llegó, este sábado 2 de julio reciben en casa a los Mezcaleros de Oaxaca, duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga del Balompié Mexicano (LBM) y que será decisivo para definir al campeón de la temporada 2022, en donde los queretanos tienen que conseguir la victoria para ser los monarcas de esta competencia futbolera del futbol profesional.

Halcones recibirá en punto de las 17:00 horas en la Unidad Deportiva de Cadereyta de Montes, a los Mezcaleros de Oaxaca quienes marchan en el quinto lugar de la clasificación general, pero no quieren ser un peldaño fácil para los queretanos, quienes llegan en plena disputa por el campeonato, al ubicarse en el segundo sitio con 27 unidades, luego de que los Chapulineros de Oaxaca conquistará un triunfo en su partido pendiente y llegará a la cima con 29 tantos y este mismo sábado enfrentará a Neza FC que marcha en tercer lugar.

Margarito González, jugador de este conjunto queretano acudió a entrevista a ABC Diario para hablar de su llegada a este conjunto y sobre todo de lo que será este encuentro del sábado por la tarde, el cual sabe que será intenso, lleno de emociones, pero sobre todo con un equipo queretano que quiere cerrar de gran forma su participación en esta liga.

“Estamos a punto del campeonato y muy entusiasmado como si fuera un novato. Fue un reto muy personal por la operación de rodilla, que me retiró y hace un año tuve una lesión muy grave de la columna con dos discos desviados y una hernia discal, yo digo que soy como un milagro de dios, me habían dicho que no podía jugar, correr ni nada, me prepare y al equipo con el que llegue han sido días que viví como novato, ansioso del primer día del entrenamiento, pero la verdad es que llegue a un equipo muy bueno, a la fecha llevo jugados tres partidos con ellos, hemos metido 25 goles, la verdad es un equipazo y a mis 43 me veo muy bien al lado de ellos, es un gran equipo y fascinado de estar aquí”

González Manzanares reiteró que el objetivo es ser campeones, por lo que saldrán a darlo todo en este encuentro, “A mi no me tocó jugar los partidos de ida, pero me dicen que es un equipo (Mezcaleros) muy aguerrido, muy dinámico, lógicamente es filial o algo tiene que ver con Chapulineros y viene a dar la vida por sacarnos al menos el empate, tenemos que defender nuestra localia, por lo que estamos invitando a la afición a que vaya a Cadereyta, porque vamos a necesitar mucho de la afición”.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

La LBM dio a conocer, que estos dos encuentros, tanto el de Halcones de Querétaro ante Mezcaleros de Oaxaca y Chapulineros de Oaxaca ante Neza FC, se jugarán a las 17:00 horas para no dar ventajas a nadie y se defina al campeón en el terreno de juego, por lo que tendrán que hacer su máximo esfuerzo.

Otro de los que podría cerrar con broche de oro su participación en esta campaña, es José Nieto, quién podría congratularse como el goleador de la temporada, pues hasta el momento, ocupa el primer sitio de la tabla de goleo con 20 tantos en la campaña y no se conforma, por lo que ha trabajado para tratar de marcar en este duelo y ayudar así a su equipo a conquistar la victoria y el objetivo de ser campeones.

