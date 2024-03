Invitan a unirse a “Futbol con Corazón”

El programa denominado “Futbol con Corazón” se prepara para regresar a las actividades en la cancha de Bolaños, en donde habían tenido una muy buena respuesta, pero por las remodelaciones de estas instalaciones deportivas tuvieron que suspender actividades y ahora buscan que se sumen más niños a la práctica del deporte de una manera diferente, además buscarán replicar el programa en las siete delegaciones de nuestra ciudad y posteriormente llegar a los 18 municipios del estado, para lo cual estarán trabajando de forma ardua con los niños y niñas de nuestra entidad.

Héctor Eduardo Pérez Piza, rector de Grupo Educativo Idel, manifestó que con este programa vienen trabajando desde el 2019 y siempre con una buena respuesta por parte de los niños y niñas queretanos, sobre todo de las zonas más desprotegidas del municipio, además de que se juega bajo otro sistema, para fomentar los valores entre los jóvenes, así como la integración social, por lo que esperan que puedan contar nuevamente con una buena respuesta por parte de los niños y jóvenes de entre 5 y 14 años.

“Hemos lanzado desde el 2019 aquí en Querétaro un programa que se llama Futbol con Corazón que busca trabajar en las zonas más desprotegidas de las delegaciones del municipio para intervenir con un sistema que es a través del futbol y acercar a los niños al deporte, la característica es que no se busca practicar el deporte, el futbol tradicional, como la conocemos que es once contra once, que hay un arbitro y el que genere mas goles gana y genera putos, esta es una actividad en la que los equipos se integran entre hombres y mujeres y se busca la integración de los niños hay un arbitro pero se le llama asesor, se juegan tres tiempos, en donde el primer tiempo se ponen las reglas, el segundo y tercer tiempo se juega el partido, el primer gol lo tiene que meter una mujer, sino no es válido, los puntos se les llaman corazones, es un sistema que nos permite acercar a los jóvenes a los valores y a la integración social, en el pasado se trabajo ya en Bolaños, en el Ciprés y en La Negreta, después de la pandemia se detuvo un poco, en Bolaños por la remodelación de la cancha se volvió a detener”.

Pérez Piza reiteró que se espera volver a iniciar actividades en un lapso de 20 días, cuando se haga entrega al Municipio de las instalaciones terminadas de Bolaños, además señalo que se tiene el apoyo de Deporte y Desarrollo de España, una Organización No Gubernamental (ONG), al tiempo que destacó que a los niños que participan en este programa no se les cobra nada, y esperan arrancar nuevamente con la participación de al menos 20 niños.

“Estamos por iniciar nuevamente, la intención es arrancar en 20 días, que las canchas las entregue al municipio y el municipio a los proyectos que se trabajan en Bolaños, tenemos el respaldo de Deporte y Desarrollo de España, que es una ONG que tiene presencia en Sudamérica, en África y sobre todo en Colombia y Brasil, el objetivo es que con el trabajo del día a día podamos recibir recursos de ellos, hasta ahorita todo lo soporta Grupo Educativo Idel y es trabajar en pro de los niños, nuestro objetivo es trabajar de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas, subsecuentemente se busca llegar a las siete delegaciones y a los municipios del estado de Querétaro. Antes de que se pararan las actividades por la remodelación de la cancha teníamos 200 niños y ahora esperamos arrancar con 20 niños, no se les cobran cuotas, no se les cobran uniformes, no se les cobran participaciones en torneos, no se les cobra ni arbitrajes, ni nada”.

El rector del Grupo Educativo Idel, reitero que el único requisito que tienen que cumplir los interesados en participar en este programa, es tener entre 5 y 14 años, y acercarse a las instalaciones de la cancha de futbol de Bolaños los lunes en horario de 15:00 a 17:00 horas en donde los maestros los irán integrando a los trabajos que realizan, o bien pueden seguirlos en las redes sociales como Futbol con Corazón México en Facebook y ahí inscribirse.