Reparten puntos en el Olímpico de Querétaro

Gallos Blancos Femenil empato a cero goles contra Atlas este viernes por la noche en el Estadio Olímpico de Querétaro, duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX Femenil y en donde las dirigidas por Carla Rossi, esperaban salir con los tres puntos, por lo que salieron con todo en busca de la portería rival, sin embargo, no tuvieron la contundencia necesaria para conseguir una anotación.

La primera llegada de peligro de este encuentro, fue por parte de las queretanas quienes trataban de hacer valer su condición de locales, pero pronto hubo respuesta de las “rojinegras” quienes demostraron que no venían en plan de víctimas, por lo que también querían salir con el resultado positivo por lo que hubo algunas llegadas en ambas porterías, peo ninguna pudo abrir el marcador antes de irse al descanso.

Para la parte complementaria las queretanas, salieron con mayor determinación de conseguir el tanto que les diera la ventaja en este encuentro, pero la arquera de Atlas, Ana Paz tuvo buenas intervenciones, por lo que evitó la caída de su marco en las pocas oportunidades que tenían las queretanas, pues parecía que el objetivo de ambas escuadras, era la de no perder en esta octava fecha.

En el cierre del encuentro, las queretanas se lanzaron con mas intensidad al ataque, sin embargo, no generaron muchas ocasiones de gol e incluso con tiempo agregado, la anotación no llegó por lo que el marcador final fue de empate a cero goles, en un duelo en el que hubo muchos roces y muy trabado en el medio terreno, por lo que las que tuvieron las locales al ataque no las aprovecharon y el marcador termino sin movimiento.