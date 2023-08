CFE obstaculiza las inversiones en San Juan del Río

Uno de los temas preocupantes para el sector industrial de San Juan del Río son los problemas con la energía eléctrica, especialmente lo relacionado con los estudios de factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales se atrasan o simplemente no se otorgan, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en este municipio, Manuel Rivadeneyra Díaz.

Señaló que empresas que desean realizar ampliaciones o programar sus crecimientos han sido las más afectadas por esta situación, lo que ha derivado en que dichas industrias frenen de tajo sus inversiones en la demarcación. Puntualizó que el tema de la energía es un tema serio y de preocupación, considerando que en algunas zonas del estado ha habido apagones, perjudicando directamente la productividad de algunas empresas.

Local Concretan llegada de HEB a San Juan del Río

“Creo que el tema de la energía sí está siendo un tema de alta preocupación. Las empresas que en determinado momento quieren hacer ampliaciones o programar sus crecimientos para años posteriores, están batallando con las factibilidades de la Comisión Federal de Electricidad y sí es un tema serio, de preocupación. Sabemos que en el estado ha habido apagones (…). Entonces, la energía es tema de mucha preocupación, aunado a que muchos de los permisos que se están solicitando del Cenace están tomando mucho tiempo, las factibilidades de CFE no se están otorgando”, comentó.

Reconoció que en San Juan del Río hay empresas que han sufrido de apagones, sin embargo, aseveró que estos no han sido prolongados, por lo que no puede hablarse de una afectación directa a la producción.

Por otro lado, reiteró que la preocupación central de la industria del municipio está en que todo trámite o asunto que está relacionado con la ampliación de capacidad de energía eléctrica se observa lento en su proceso de aprobación, lo que ha detenido posibles nuevas inversiones. Incluso, consideró que existe energía suficiente, pero la materia no está siendo manejada adecuadamente.

Proyectos en pausa

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo del municipio, José Francisco Landeras Layseca, dio a conocer que al menos cuatro empresas de distintos giros han pausado sus inversiones en San Juan del Río debido a la falta de energía eléctrica para el consumo industrial. Se trata de organizaciones del sector automotriz y data center las que han frenado su llegada al municipio por esta situación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Refirió que los proyectos de estas cuatro organizaciones siguen en marcha, no obstante, su instalación se ha retrasado debido a que no existe la suficiente energía eléctrica para llevar a cabo su producción. Agregó que el año pasado algunas empresas de data center tenían la intención de asentarse en el municipio, pero esto no se concretó debido a que la CFE no garantizaba el suministro de energía que necesitaban.