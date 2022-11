¡Son históricas! Tigres Femenil venció al América y sumaron su quinta estrella

América no pudo. Tigres Femenil hizo valer el Universitario y cuatro años después de aquel enfrentamiento en el que cayeron ante las Águilas en su casa y con su gente, la revancha les llegó para darles su quinta estrella. Las Amazonas no perdonaron y con un 2-0 final se convirtieron en las campeonas del Clausura 2022.

Jaqueline Ovalle apareció primero y después Belén Cruz. Un global de 3-0 y Tigres sigue como el máximo ganador de la rama.

Obligación. No había otra palabra para describir mejor lo que el partido de la Gran Final representaba anoche para América. Por los años sin llegar a dicha instancia, por el tiempo sin coronarse en la Liga MX Femenil y por haber sido uno de los mejores.

La consigna para las Águilas no era otra más que ganar. Sin embargo, Tigres no estaba dispuesto a regalarle otro título a las cremas. Como su mote lo indica, salieron con garra y no permitieron que se las llevaran por delante.

¡Un título más a las vitrinas! 😎



Así festejaron las Amazonas tras conquistar su quinto título de la Liga MX Femenil 🏆🏆🏆🏆🏆



📹: @almaraz_ivonne



👉🏻 https://t.co/FoDVUKkcrH pic.twitter.com/IkPk0lihin — Esto en Línea (@estoenlinea) November 15, 2022

El once que mandó Ángel Villacampa fue agresivo, ya que la desventaja de la ida lo obligaba a dar lo mejor de sí para equilibrar la balanza lo antes posible.

Katty Martínez se quedó en la banca y Alison González salió al quite y junto a Nicky Hernández formó una dupla que por momentos le costó a la línea defensiva local.

Liliana Mercado hizo valer su experiencia y como buena capitana generó en la media, pero el hambre de las de Coapa la dejó de lado en los primeros minutos.

Alison González y Nicky Hernández se llevaron la pelota entre varios toques y ya cerca del área, la número 20 engañó a su marcadora y con un toque hacia atrás asistíó a Aligol. La rtillera no titubeó y de primera mandó un disparo directo al ángulo, que para su mala suerte no tuvo la dirección correcta.

América tenía el control, pero un notorio error las mandó a la lona. Desde atrás, Stephany Mayor le mandó un trazo a Jaqueline Ovalle. La Maga se llevó a todas, se metió al área y disparó a primer poste. Itzel González intenta achicar, pero el balón se le va entre las piernas.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! 🐥 ¡¡¡¡Belén Cruz!!!! 🐥



'Pollitoo' aumentó la ventaja para @TigresFemenil en la #GranFinal



🐯 2 (3) - (0) 0 🦅 #VamosPorEllas 👊 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/1gV9aDENuq — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 15, 2022

¡Gol! El volcán hizo erupción, la pirotécnica iluminó todo y los aficionados hicieron vibrar el inmueble con el festejo a tope.

El rostro de las visitantes lo decía todo. Un gol ya no era suficiente para meterse en la batalla.

Ángel Villacampa no tiró la toalla y ante dicho escenario buscó alentar a las suyas: “Vamos”, dijo el técnico español entre aplausos para motivar a su plantilla.

La charla de vestidor no le ayudó a las Águilas, pero sí a las Amazonas, ya que apenas volvieron al terreno de juego invirtieron los papeles. Tigres se convirtió en dueño y amo del balón, mientras que la desesperación rodeó a las de uniforme azul.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! ¡¡La Maga volvió a aparecer en la #GranFinal!!



Ovalle anotó el primer tanto en el duelo de Vuelta



🐯 1 (2) - (0) 0 🦅 #VamosPorEllas 👊 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/64K2STPNIr — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 15, 2022

Carmelina Moscato movió sus piezas y apostó por el regreso de Uchenna Kanu, que apenas pisó la cancha y asistió para cerrar la contienda.

Uche desbordó por izquierda, recortó y mandó un centro justo donde estaba Belén Cruz, que apenas alcanzó a meter la punta del pie y dibujó el segundo.

Villacampa no se quedó atrás y también modificó, pero de nada le sirvió. Las azulcremas no pudieron llegar al área de Cecilia Santiago y solo se dedicaron a defender.

El tiempo se cumplió y no hubo más. Tigres alcanzó su quinto título.