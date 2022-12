Vetado en EU: El chef Salt Bae ya fue sancionado por su ‘papelón’ en Qatar 2022

El famoso chef ‘Salt Bae’ fue vetado para asistir al U.S Open Cup tras su mal comportamiento en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se le vio hostigando a los jugadores de Argentina y colándose durante la ceremonia de premiación.

En un tuit publicado por la página oficial del evento escribió: “Salt Bea queda excluido de la final del U.S Open Cup del 2023”, así se lee en la cuenta oficial.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

Tras la publicación, los aficionados aprobaron y aplaudieron la decisión de que sea vetado para asistir, ya que consideran que lo que hizo el chef fue un comportamiento indignante.

Salt Bae is now banned from attending U.S. Open Cup after his embarrassing behavior at World Cup. pic.twitter.com/poci3vKMej — Daily Loud (@DailyLoud) December 22, 2022

Festejos excesivos por parte del Chef Salt Bae

El influencer de nacionalidad turca fue invitado por la FIFA; sin embargo, incumplió con las reglas al tocar la Copa del Mundo, porque solo los jugadores ganadores pueden hacerlo e incluso besarla.

Lionel Messi is trending for ignoring Salt Bae at the World Cup celebration 😂 pic.twitter.com/m9aVT80Bs2 — Daily Loud (@DailyLoud) December 20, 2022

Otra situación que llamó la atención fue el turco estaba persiguiendo y hostigando al astro argentino Lionel Messi, en las imágenes que se hicieron virales, se ve al chef jalando del brazo al Messi que en diferentes momentos lo volteaba a ver con cara de pocos amigos. Ya que lo único que quería era una foto con el nuevo campeón del mundo del 2022.

En otras imágenes se ve al influencer arrebatándole la Copa para posar con ella y besarla, cosa que está prohibida por reglamento de FIFA. Porque muchos aseguran quería demostrar el lugar donde se encontraba, sitio que poco pueden acceder y de paso mordía las medallas de los jugadores.