Guillermo Camacho, profeta en su tierra

Guillermo Camacho Ramírez es un referente del atletismo, quien se distingue por dar su mejor esfuerzo en cada compromiso y llevar con orgullo el nombre de San Juan del Río a los primeros lugares.

Inició en el mundo del atletismo en 1987, siendo este deporte una opción que le ayudaría a reducir riesgo en una lesión en los meniscos, dejando así uno de los deportes que más le apasionaba practicar, el futbol.

Deportes Llegan a la meta

Del 86 al 97 se dedica a correr de manera recreativa siendo una de las etapas que con más cariño recuerda. Sin embargo, el trabajo y responsabilidades lo alejan de esta disciplina hasta el 2009 cuando se reintegra a correr tomándose de manera más seria y comprometido siempre a dar el mejor esfuerzo, lo que le ha dado oportunidad de subir al podio en múltiples ocasiones, llevando siempre el nombre de San Juan del Río con orgullo.

“Es sentir la gloria después de la fatiga, de lo que pones de por medio, después viene la satisfacción”, describió el corredor.

Deportes Corredores comprometidos

Memo, como con cariño lo llaman, es un atleta que disfruta de las carreras cortas porque gusta de correr a velocidad, sin embargo, ello no lo ha limitado y ha realizado distancias más grandes como los son medios maratones.

Al hacer recuento de las medallas que ha logrado cuenta cómo eran las primeras carreras en San Juan del Río, cuando se entregaban trofeos y se empezaba a motivar con regalos.

Deportes Entrenamiento con noble causa

“El deporte me ha dado tanto, agradezco las amistades entre ellas las del Doc. Benjamín Vázquez García que me llevó a conocer el mar en Veracruz, a participar dos veces a medios maratones”, explicó.

Con la mentalidad de un campeón, Memo dice que cuando se trae el chip que se va a hacer el mejor esfuerzo, hacer lo mejor para estar en los mejores.

Deportes Se suman al equipo

El atletismo le ha dejado grandes aprendizajes como la vez que cruzó la línea de meta en primer lugar en el Querétaro Maratón y el sistema de medición no lo registró, desde entonces cada que finaliza una carrera se hace presente enseñando a los jueces su número para afirmar el arribo. Una más cuando al correr la carrera del Hospital General iba siguiendo a una camioneta de la Policía Preventiva y lo desviaron de la ruta.

“Duele pero aprendes a llegar, a buscar a los jueces. Como corredores tenemos la responsabilidad de asegurar que no te vayan a quitar tu lugar”.

Deportes Vuelan alto

El corredor hace un revés al “nadie es profeta en su tierra”, Memo ha ganado el reconocimiento en su San Juan del Río. Tener grandes amigos atletas, como lo son Francisco Ledesma

“Gracias a Dios que me ha permitido lograrlo, hay cierta presión cuando te ubican que has estado ya en podio, pero solo corro porque es lo que me apasiona”, declaró.

Deportes Celebran 10º Querétaro Maratón

Ha sido en esta disciplina que ha podido compartir carrera con los grandes del atletismo como lo son Guadalupe Puga.

“Me doy cuenta que llegar a podio no iba a ser fácil, el verme con corredores de alto nivel. Esa carrera me ayudó mucho, cuando corres con grandes subes más, para prueba de ello todo un año y medio no dejé el podio”, relató.

Una pared repleta de medallas, trofeos y reconocimientos es testigo de los muchos esfuerzos pero más del amor por el atletismo que Guillermo tiene.

Deportes Celebraron a niños con alegre carrera

Entre sus logros se encuentran el Medio Maratón 2018, Lumina 2017, Autocom, Feria Corre con Certeza 2018, Fátima 2015, Feria 2016, Feria 2017, Jóvenes con Futuro, la carrera de la Familia, Atlética 2019, Sata María de la Asunción, Hospital General, Casa Blanca, Carrera de la Paz, Juntos Corriendo por la Excelencia, Vetabeles, Carrera Mesoamericana, Presidencia, Carrera Guadalupana, entre otras.

En tiempo de pandemia hizo una pausa a las carreras masivas, más no a entrenar.

Deportes Guerreros a favor de ayudar y la salud

“Se extrañaba peno no por eso nos detuvimos seguimos entrenando para en su momento participar y estar en condiciones. En 2020 tenía mi calendario de carreras se detuvo todo, pero lo importante fue seguir adelante”.

Por último envió un mensaje a los lectores:

“El mejor tiempo es el que nos damos para nuestro propia salud. Invito a no dejar de practicar, no necesariamente algo espectacular, pero sí estar en movimiento”.

Deportes Suman seis años dejando huella

Con carácter humilde, dispuesto a dar un consejo a los nuevos corredores, orientarlos de acuerdo a la experiencia que ha adquirido.