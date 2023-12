Hernández sumó cuatro medallas en la Copa Dolores Hidalgo

Destacada participación del atleta Uriel Hernández en la VII Copa de Atletismo Master Cuna de la Independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, quien aportó cuatro medallas, tres de oro y una de plata a la selección de Querétaro la cual se ubicó como la segunda mejor de la competencia, solo por debajo de Michoacán.

Al respecto el atleta sentirse motivado y orgulloso de compartir con el equipa de Querétaro. “Todos son unos mounstruos dentro y fuera de la pista, mis respetos a todos”, señaló.

Se trató de una gran competencia en la que pudo poner a prueba su resistencia acompañado de grandes deportistas.

"Fue una competencia basada en el orgullo y cariño que le tenemos a nuestro Estado, con sólo 16 atletas logramos el subcampeonato y todos los participantes dimos nuestro mejor esfuerzo”.

“En mi caso pude aportar tres preseas de oro y una de plata, me siento muy contento y en está época de diciembre, descanso de las competencias pero no de los entrenamientos, viene un año con muchos proyectos, sueños y metas que cumplir y ante este reto, no se puede descansar", señaló.

Uriel viene de competir en el Campeonato Norteamericano y de Caribe (Norceca) 2023 en Chihuahua en donde obtuvo tres preseas, una de oro y dos de plata en su segunda participación a nivel internacional.

Estos resultados motivan al velocista a continuar, teniendo en la mira participar en el mundial de Suecia 2024. Previamente, destacó en el VII encuentro atlético Cheetah en Dolores Hidalgo, Guanajuato para poner en alto el nombre de Tequisquiapan.

En competencia pudo mejorar sus marcas personales, con un tiempo de 12.23 segundos en 100 metros y 25.80 segundos en los 200 metros.