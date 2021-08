Invencibles hacen honor a su nombre

El equipo femenil de voleibol Invencibles de San Juan del Río destacó en el Festival de Celaya ganando a los representativos de Jalisco y Sinaloa, con lo que demostraron su crecimiento en el deporte, las horas de entrenamiento y disciplina que han dedicado.

A cargo del profesor Enrique Arellano Hernández, las jugadoras hicieron frente a su compromiso dentro de la categoría 2002-2003, misma que ganó en la primera etapa al IMSS, lo mismo a los equipos del norte.

“Por lo que se pasó en la categoría A. Siendo la primera vez que pasamos en esa categoría. Fue una muy buena participación ya que nuestra altura no es mucha”, explicó el también Ingeniero en Sistemas Computacionales.

La competencia siguió para las sanjuanenses que mostraron gran dominio de técnica y habilidad de trabajo en equipo para resolver los problemas en cancha, pese a lo cerca del marcador se mostraron en desventaja enfrentando a Tamaulipas.

La categoría 2004-2005 encaró a los representativos de Sonora, Baja California, lo mismo a Guanajuato, Ciudad de México y Mazatlán dando batalla en todo momento.

El evento contó con las medidas de sanidad para evitar contagios cuidando la salud de las selecciones, detalló el profesor Arellano.

Después del exhaustivo certamen, Invencibles continuarán con su preparación de cara a su próxima competencia.

“Ahora las chicas están muy motivadas y vamos a participar en el Nacional de Playa en Coatzacoalcos, Veracruz el 22 de agosto”, informó el profesor.

Invencibles suman 11 años de trayectoria para ser un pilar en el voleibol de San Juan del Río siendo una opción sin fines de lucro para las jóvenes sanjuanenses que aspiran a conseguir una beca deportiva universitaria.

El club hizo una invitación a formar parte de los entrenamientos en el Parque de los Guzmán.

Las aspiraciones del club están en ubicarse como finalistas y campeonas de las competencias a cargo de la Federación Mexicana de Voleibol, retomar el ritmo de trabajo para colocar a San Juan del Río en los primeros lugares, como lo han hecho antes tanto en voleibol de sala como de arena.

El club surge como respuesta a la demanda de entrenamiento para niñas de 10 años es entonces que el profesor Enrique decide entrenar primero a su hija y sobrina, posteriormente se agregaron más niñas a formar el equipo.

“Hemos obtenido el nivel 2 de sala y nivel 1 de playa, nos hemos ido a certificar a Cuba en metodología del deporte. Creo que aunque he tomado esos cursos cada vez me doy cuenta que te tienes que preparar más que no es suficiente, pues abarcan muchas áreas. En San Juan hace falta esas ganas que hallan más entrenadores certificados para promover el deporte de mejor manera o que lo hagamos bien” expuso el entrenador.

En la competencia las jugadoras se mostraron contentas por continuar con su formación de manera presencial.

“La pandemia nos enseñó a valorar muchas cosas, entre ellas el espacio de la cancha. Nos permitió aprender nuevas habilidades entre ellas el trabajo el línea, no todos les gusta, prefieren la cancha. Ha servido para que las chicas valoren el espacio”.

Es así que Invencibles hacen honor a su nombre y siguen preparándose en el voleibol para que puedan aspirar a una beca deportiva cuando lleguen a Universidad.

“Desde luego formar buenas personas en el deporte y en la sociedad, son nuestros principales objetivos. Con permiso de las autoridades hemos construido la cancha de arena, ayudamos al parque con recursos para mantener en buen estado las instalaciones”, agregó.

Invencibles se caracterizan dentro y fuera de cancha por poner en práctica los valores de respeto, tolerancia, trabajo en equipo.