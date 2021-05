Invencibles, suman 11 años de trayectoria deportiva

Invencibles suman 11 años de trayectoria para ser un pilar en el voleibol de San Juan del Río a cargo del profesor Enrique Arellano Hernández, son una opción sin fines de lucro para las jóvenes sanjuanenses que aspiran a conseguir una beca deportiva universitaria.

Puntuales al encuentro en las canchas del Parque de los Guzmán debido a la pandemia, las voleibolistas se reúnen para formar parte del entrenamiento de las categorías 2003-2007.

Entre risas y compañerismo se ayudan a colocar las redes, acarrear los balones para iniciar su preparación, entusiasmo y disciplina es el común entre las jugadoras, que se muestran alegres por poder volver a cancha tras largos meses de ausencia.

Deportes Voleibolista comprometida con su deporte

Las aspiraciones del club están en ubicarse como finalistas y campeonas de las competencias a cargo de la Federación Mexicana de Voleibol, retomar el ritmo de trabajo para colocar a San Juan del Río en los primeros lugares, como lo han hecho antes tanto en voleibol de sala como de arena.

El club surge como respuesta a la falta de oferta de entrenamiento para niñas de 10 años, es entonces que el profesor Enrique decide dar solución e inicia a entrenar primero a su hija y sobrina, posteriormente se agregaron algunas otras niñas y así formar el equipo.

La responsabilidad como entrenador la asume el también Ingeniero en Sistemas Computacionales, quien se desempeña en desarrollar softwares, el profesor Arellano comienza a certificarse y mejorar día a día, con cursos del SICCED (Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores), programa federal que pertenece a la Comisión Nacional de Cultura.

“Hemos obtenido el nivel 2 de sala y nivel 1 de playa, nos hemos ido a certificar a Cuba en metodología del deporte. Creo que aunque he tomado esos cursos cada vez me doy cuenta que te tienes que preparar más, que no es suficiente, pues abarcan muchas áreas. En San Juan hace falta esas ganas, que haya más entrenadores certificados para promover el deporte de mejor manera o que lo hagamos bien”.

Ya de regreso a la cancha las jugadores se mostraron contentas por continuar con su formación de manera presencial.

“La pandemia nos enseñó a valorar muchas cosas, entre ellas el espacio de la cancha. Nos permitió aprender nuevas habilidades entre ellas el trabajo el línea, no todos les gusta, prefieren la cancha. Ha servido para que las chicas valoren el espacio”.

Es así que Invencibles hace honor a su nombre y siguen preparándose en el voleibol para que en algún momento crezca su cúmulo de habilidades y puedan aspirar a una beca deportiva cuando lleguen a Universidad.