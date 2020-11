José Fountanet; listo para su compromiso

El rejoneador José Fountanet se encuentra listo para su próximo compromiso en la Plaza Centenario, la corrida de toros del 22 de noviembre en Tlaquepaque, luego de que se suspendiera el Serial Mundial de Novilladas que se llevaría a cabo este fin de semana en Campo Bravo San Juan del Río, para evitar contagios de Covid-19.

“Espero que salga bien por mi cuenta voy a salir a darlo todo, espero que los toros embistan bien, y que la gente se lleve un buen sabor de boca”, expresó en entrevista.

Deportes Historias de toreros

Seguidor de una tradición familiar, Fountanet continúa en la fiesta brava. Su formación inició desde los nueve años en tientas con su abuelo.

“De ahí fue a casa del maestro Enrique Fraga que es una de mis inspiraciones como torero, a aprender a montar y torear con él”, contó.

Deportes Postergan corridas de toros

Pasaron los años y pasó a casa del maestro Diego Ventura, haciendo un buen cambio.

“Mi inspiración como rejoneador son muchos, empezando por el maestro Enrique Fraga, Jou Moura, Diego Ventura a quien por más que no me tocó verlo en persona he visto videos de mi tío Enrique Fountanet”, respondió la joven promesa al preguntarle por las figuras que han sido inspiración.

Fountanet posee como virtud la constancia, sabedor de que sólo con el trabajo dará los buenos resultados. Debutó en 2017 en una tarde compartiendo cartel con su padre, con Giovany Aloy con Fauro, a los cuales quiere mucho, con toros del maestro Enrique Fraga que es una persona que admira.

Deportes Éxito contundente del festival taurino

Muchas son las experiencias que tiene por contar, entre ellas recordó con mucho cariño, cuando abrió la puerta grande de Moroleón en un gran cartel.

“Uno de mis sueños siempre fue brindarle un toro al maestro Morante de la Puebla y ese día logré brindarle el toro y cortar la oreja que me abrió la puerta”, contó.

Deportes Listo cartel de Festival Taurino

Por último llamó a la afición a reforzar los cuidados con el fin de evitar contagios y pronto se pueda volver a las plazas de toros. A seguir con las medidas necesaria solo así se podrá hacer frente a la pandemia.